'Продажная собака': Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев жестко высказался в адрес предателя Украины Анатолия Тимощука, который принял участие в российском аукционе. Уроженец Хабаровска назвал нынешнего помощника главного тренера санкт-петербурского "Зенита" продажной собакой.

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Соответствующее видео Алиев выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Двукратный чемпион Украины, не стесняясь в выражениях в адрес бывшего капитана национальной команды и донецкого "Шахтера" и отметил, что жалеет о совместной игре с Тимощуком в составе "сине-желтых".

"Хочу сказать за эту конченную б***ь – за Тимощука, который выставил футболку и помогает русским тварям. Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной – в сборной Украины. Ты – русская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни – у тебя здесь живут родители. Дебил ты, Тимощук. Запомни раз и навсегда", – сказал Алиев.

Ранее Тимощук подал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии, в котором оспаривает лишение его всех наград и тренерской лицензии в нашей стране.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключение из списка игроков национальной команды.

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