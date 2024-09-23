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"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,3 т.
'Продажная собака': Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев жестко высказался в адрес предателя Украины Анатолия Тимощука, который принял участие в российском аукционе. Уроженец Хабаровска назвал нынешнего помощника главного тренера санкт-петербурского "Зенита" продажной собакой.

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Соответствующее видео Алиев выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Двукратный чемпион Украины, не стесняясь в выражениях в адрес бывшего капитана национальной команды и донецкого "Шахтера" и отметил, что жалеет о совместной игре с Тимощуком в составе "сине-желтых".

"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России
"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

"Хочу сказать за эту конченную б***ь – за Тимощука, который выставил футболку и помогает русским тварям. Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной – в сборной Украины. Ты – русская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни – у тебя здесь живут родители. Дебил ты, Тимощук. Запомни раз и навсегда", – сказал Алиев.

"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Ранее Тимощук подал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии, в котором оспаривает лишение его всех наград и тренерской лицензии в нашей стране.

"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России
"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

"Продажная собака": Алиев разнес предателя Тимощука, который собирает деньги на армию России

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключение из списка игроков национальной команды.

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