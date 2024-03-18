В Швейцарии суд зарегистрировал иск Тимощука против Украины

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) проведет в середине весны слушания по делу о лишении бывшего капитана донецкого "Шахтера" Анатолия Тимощука всех званий и титулов в украинском футболе. Предатель нашей страны подал иск против Украинской ассоциации футбола (УАФ), который был зарегистрирован в Швейцарии.

Об этом говорится на официальном сайте CAS. Заседание суда состоится в понедельник, 22 апреля. Арбитраж будет рассматривать вопрос с точки зрения соблюдения УАФ, которую с января возглавляет легендарный Андрей Шевченко, всех ее уставных документов.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. УАФ лишила Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных. А Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать лишение его всех наград и исключение из списка игроков национальной команды.

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