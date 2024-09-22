Предатель сборной Украины по футболу собрал деньги для российской армии в Курской области

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук принял участие в российском военном аукционе. 45-летний экс-футболист, работающий последнее время тренером в "Зените" передал свою футболку с автографом.

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Экипировка была сделана в оливково-зеленом цвете и была приурочена к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда.

За несколько дней одежда была продана за 700 000 рублей (около 312 000 гривен). Как уточняется на площадке, где проводился розыгрыш, вырученные средства будут направлены в Курскую область.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

После этого Анатолий подал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии, в котором решил оспорить это решение.

Кроме того появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

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