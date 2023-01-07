Зеленский официально наказал Тимощука за предательство Украины

Украинский тренер российского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук сроком на 10 лет внесен Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список. Соответствующий указ №4/2023 подписанный Владимиром Зеленским опубликован на официальном сайте президента нашей страны.

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Одним из главных последствий санкций является блокирование всех активов, принадлежащих 43-летнему уроженцу Луцка в Украине, а также тех активов, которыми он может управлять косвенно.

Тимощуку запрещается въезжать в Украину. Вести в стране торговые операции, заниматься перевозками, выводить капитал за пределы государства. Также вводится запрет на приобретение в собственность земельных участков. Кроме того Тимощук лишен всех наград.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

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