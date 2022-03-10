'Лижешь з*дницу тем, кто убивает украинских детей': экс-жена Тимощука разнесла футболиста из-за войны

Бывшая супруга украинского футболиста Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая пристыдила его за продолжающееся молчание на фоне нападения России на Украину. В частности, девушка обратилась к экс-мужу после авиаудара оккупантов по роддому в Мариуполе.

На своей странице в социальной сети Facebook Навроцкая показала фото пострадавших от бомбежки. Она обвинила Тимощука в поддержке преступных действий российского государства.

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"Толик, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети как и твои украинские дети! И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь з*дницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними! Каждый день ты убиваешь украинских детей! Когда жрешь в ресторане по нескольку раз в день и кормишь там своих попов и шлюх! Когда разводишь там бизнес и шавермы свои! Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь свои машины! Ты ежедневно буквально платишь налог упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей!", – написала Надежда.

Он пожелала бывшему футболисты ночных кошмаров с убитыми украинским детьми. "Именно это я тебе сказала в 2014 году! Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей! Ты без конца врал, врал и врал всем вокруг! Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей? Когда-то среди прочего безумия ты говорил, что я ведьма. Знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней!", – добавила Навроцкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Тимощук отказался платить алименты на содержание двух своих дочек из-за санкции западных стран в отношении России, которые были введены после нападения РФ на Украину.

Ранее экс-футболист киевского "Динамо" Анатолий Тимощук обратился к бывшему партнеру по национальной сборной, назвав его обоср*нным. В свою очередь Украинская ассоциация футбола намерена лишить нынешнего тренера "Зенита" всех наград и почетных званий и вычеркнуть его из реестра игроков национальных команд.