Тимощук решил обмануть Украину и стать гражданином Румынии, подав поддельные документы – СМИ

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Предатель страны таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) после того, как нынешний тренер "Зенита" поддержал военную агрессию России.

Видео дня

Об этом сообщает ТСН в эфире марафона "Единые новости". Журналисты издания из нескольких источников получили свидетельства, согласно которым Тимощук якобы подал в миграционную службу Румынии пакет документов, в котором пытается доказать, что его бабушка родилась в 1929 году на территории Румынии. Правда, в украинских реестрах такой родственницы экс-футболиста нет.

"Ну, какие румыны, вы что? У него одна бабушка живет в квартире над родителями Толика. До этого жила в Нововолынске, потому что дед шахтер. Все с Волыни", – прокомментировала бывшая жена Анатолия Надежда Навроцкая.

Отметим, что пока неизвестно, какое решение приняли румынские власти, однако по украинском законодательству Тимощуку грозит тюремный срок за подделку документов.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Тимощук решил судиться с Украиной после того, как попал под санкции СНБО. До этого в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!