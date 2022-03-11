Официально: Тимощука жестко наказали за молчаливую поддержку войны России против Украины

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук лишен всех отечественных спортивных трофеев и наград. Кроме того, за молчание о нападении России на нашу страну нынешнему помощнику тренера санкт-петербуржского "Зенита" запрещено заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Также Тимощук исключен из реестров игроков национальных сборных страны, а администрации УАФ поручено обратиться в государственные органы власти для лишения Анатолия всех государственных наград и почетных званий.

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Еще одним наказанием для бывшего футболиста стало лишение его тренерской лицензии категории Pro, которая была ему выдана центром лицензирования УАФ.

Отметим, что в Украине Тимощук выступал за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". В составе "горняков" он трижды становился чемпионом страны, столько же раз был обладателем национального кубка и один раз выигрывал Суперкубок.

В его активе рекордные 144 матча в составе сборной Украины. За национальную команду Анатолий забил четыре гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилась информация о том, что Анатолий Тимощук был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине.

Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев назвал Тимощука "х*ровым патриотом".