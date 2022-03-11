Официально: Тимощука жестко наказали за молчаливую поддержку войны России против Украины

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,8 т.
Официально: Тимощука жестко наказали за молчаливую поддержку войны России против Украины
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук лишен всех отечественных спортивных трофеев и наград. Кроме того, за молчание о нападении России на нашу страну нынешнему помощнику тренера санкт-петербуржского "Зенита" запрещено заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Также Тимощук исключен из реестров игроков национальных сборных страны, а администрации УАФ поручено обратиться в государственные органы власти для лишения Анатолия всех государственных наград и почетных званий.

УАФ наказала Тимощука.
Видео дня
Заявление УАФ по Тимощуку.

Еще одним наказанием для бывшего футболиста стало лишение его тренерской лицензии категории Pro, которая была ему выдана центром лицензирования УАФ.

Отметим, что в Украине Тимощук выступал за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". В составе "горняков" он трижды становился чемпионом страны, столько же раз был обладателем национального кубка и один раз выигрывал Суперкубок.

Тимощук работает в "Зените" с 2017 года
Анатолия Тимощук в форме сборной Украины.

В его активе рекордные 144 матча в составе сборной Украины. За национальную команду Анатолий забил четыре гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилась информация о том, что Анатолий Тимощук был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине.

Тимощука могла завербовать ФСБ.
Навроцкая обратилась к Тимощуку.

Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев назвал Тимощука "х*ровым патриотом".

Война в Украине 2022Вторжение России в УкраинуstopwarСборная Украины по футболуУАФАнатолий Тимощук