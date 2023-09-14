Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать лишение его всех наград и исключения из списка игроков национальной команды. Предатель родной страны, который продолжает замалчивать позорную агрессию России, подобным образом отреагировал на вопрос журналистов.

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Об этом Тимощук заявил в интервью изданию "РБ Спорт". "На этот вопрос я не буду отвечать", – сказал ныне помощник главного тренера "Зенита" после матча в память о воспитаннике одесского "Черноморца" Илье Цимбаларе. Поединок в Москве должен был собрать многих звезд мирового футбола, однако все они в итоге отказались ехать в страну-агрессорку.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали Анатолия Тимощука иудой, напомнив ему о предательстве Украины.

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