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Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
14,7 т.
Анатолий Тимощук

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать лишение его всех наград и исключения из списка игроков национальной команды. Предатель родной страны, который продолжает замалчивать позорную агрессию России, подобным образом отреагировал на вопрос журналистов.

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Об этом Тимощук заявил в интервью изданию "РБ Спорт". "На этот вопрос я не буду отвечать", – сказал ныне помощник главного тренера "Зенита" после матча в память о воспитаннике одесского "Черноморца" Илье Цимбаларе. Поединок в Москве должен был собрать многих звезд мирового футбола, однако все они в итоге отказались ехать в страну-агрессорку.

Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине
Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине
Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей. 

Предатель Тимощук впервые отреагировал на лишение его всех наград в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали Анатолия Тимощука иудой, напомнив ему о предательстве Украины.

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