Тимощук впервые прокомментировал войну Путина и опозорился с картой Украины

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук прервал молчание относительно нападения России на нашу страну. Нынешний помощник главного тренера санкт-петербургского "Зенита" сделал пацифистское заявление, призвав к миру.

В Instagram-stories на своей странице в социальной сети Тимощук оставил послание на трех языках – украинском, русском и английском. Он также добавил хештег "нет войне". При этом Анатолий опубликовал карту Украины, на которой отсутствует часть Одесской области, а также не упомянул Россию как агрессора.

Видео дня

"Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради мира на земле", – написал рекордсмен сборной Украины по футболу по количеству проведенных матчей.

Вероятно, ляп с картой страны вынудил бывшего футболиста быстро удалить запись. Новых заявлений от Тимощука пока не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) инициировала лишение Анатолия Тимощука всех трофеев, наград и почетных званий из-за его молчаливой поддержки так называемой "военной спецоперации" Владимира Путина в Украине.

Экс-жена тренера "Зенита" Надежда Навроцкая жестко прошлась по знаменитому футболисту, обвинив его в соучастии в убийствах украинских детей. Кроме того, экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев назвал Тимощука обоср*нным из-за его молчания по поводу нападения РФ на Украину.