СМИ показали истинную причину, почему Тимощук отказался поддержать Украину в войне с Россией. Фотофакт

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
13,4 т.
Анатолий Тимощук
nosound
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Бывший менеджер Анатолия Тимощука Виталий Юрченко опубликовал документы, которые объясняют категорическую позицию украинского тренера "Зенита" по войне России с Украиной. Тимощук за 2 недели оккупации российскими войсками нашей земли так и не сделал ни одного политического заявления.

Анатолий Тимощук

На снимках, размещенных Юрченко в Facebook видно, что Анатолий в 2012 году был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

Виталий Юрченко опубликовал документы, компрометирующие Тимощука
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По словам Юрченко, эти документы ему прислал неизвестный адресат еще в 2018-м. В тексте говорится, что Тимощук подтверждает свое согласие "на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества" с Россией и выражает полную готовностью соблюдать конституцию и законы Российской Федерации.

Документы подтверждающие вербовку Тимощука

Также на фотографии виден текст присяги, которую принимал Тимощук, когда поступил на службу в органы внутренних дел РФ.

"Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну", – говорится в тексте.

Документы подтверждающие вербовку Тимощука

Также Юрченко отдельно выложил крупным планом снимки с оригинальной подписью Тимощука и его почерком для сравнения.

Документы подтверждающие вербовку Тимощука
Документы подтверждающие вербовку Тимощука
Документы подтверждающие вербовку Тимощука

В комментариях известный российский журналист Алексей Андронов поставил под сомнение оригинальность документов.

Документы подтверждающие вербовку Тимощука

Андронова удивила подпись директора ФСБ Александра Бортникова на бланке "питерского главка".

Документы подтверждающие вербовку Тимощука
Андронов подозревает фейк

3 марта экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко пристыдил Тимощука, а Руслан Малиновский заявил, что Толик "100% больше не легенда украинского футбола".

Евгений Левченко обратился к Анатолию Тимощуку

5 марта Александр Алиев опубликовал видеообращение к Тимощуку, спросив у того "почему он засунул язык в ж*пу".

Тимощука отправили в след за российским кораблем

9 марта Украинская ассоциации футбола (УАФ) инициировала лишение бывшего капитана национальной сборной Анатолия Тимощука всех государственных и спортивных наград.

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая.

Накануне бывшая супруга украинского футболиста Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая пристыдила его за молчание, которое он продолжает хранить, на фоне нападения России на Украину. В частности, девушка обратилась к экс-мужу после авиаудара оккупантов по роддому в Мариуполе.

Война в Украине 2022stopwarАнатолий Тимощук