СМИ показали истинную причину, почему Тимощук отказался поддержать Украину в войне с Россией. Фотофакт

Бывший менеджер Анатолия Тимощука Виталий Юрченко опубликовал документы, которые объясняют категорическую позицию украинского тренера "Зенита" по войне России с Украиной. Тимощук за 2 недели оккупации российскими войсками нашей земли так и не сделал ни одного политического заявления.

На снимках, размещенных Юрченко в Facebook видно, что Анатолий в 2012 году был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

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По словам Юрченко, эти документы ему прислал неизвестный адресат еще в 2018-м. В тексте говорится, что Тимощук подтверждает свое согласие "на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества" с Россией и выражает полную готовностью соблюдать конституцию и законы Российской Федерации.

Также на фотографии виден текст присяги, которую принимал Тимощук, когда поступил на службу в органы внутренних дел РФ.

"Клянусь достойно переносить связанные со службой в органах внутренних дел трудности, быть честным и мужественным, бдительным сотрудником, хранить государственную и служебную тайну", – говорится в тексте.

Также Юрченко отдельно выложил крупным планом снимки с оригинальной подписью Тимощука и его почерком для сравнения.

В комментариях известный российский журналист Алексей Андронов поставил под сомнение оригинальность документов.

Андронова удивила подпись директора ФСБ Александра Бортникова на бланке "питерского главка".

3 марта экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко пристыдил Тимощука, а Руслан Малиновский заявил, что Толик "100% больше не легенда украинского футбола".

5 марта Александр Алиев опубликовал видеообращение к Тимощуку, спросив у того "почему он засунул язык в ж*пу".

9 марта Украинская ассоциации футбола (УАФ) инициировала лишение бывшего капитана национальной сборной Анатолия Тимощука всех государственных и спортивных наград.

Накануне бывшая супруга украинского футболиста Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая пристыдила его за молчание, которое он продолжает хранить, на фоне нападения России на Украину. В частности, девушка обратилась к экс-мужу после авиаудара оккупантов по роддому в Мариуполе.