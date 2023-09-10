'Заткнули' Тимощуком. Все звезды футбола отказались ехать в Россию на матч памяти Цымбаларя

Российский футбольный союз (РФС) опозорился с проведением "матча памяти" в честь умершего в 2013 году Ильи Цымбаларя. Ни один из заявленных знаменитых футболистов, которые должны были сыграть за сборную Мира не приехали в Москву.

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В итоге РФС пришлось "затыкать" дыру в составе предателем Анатолием Тимощуком и "звездами", которые когда то выступали в чемпионате России.

Изначально было анонсировано, что в столицу РФ приедут Рикарду Куарежма, Эрик Абидаль, Фернанду Мейра, Эммануэль Адебайор, Александр Глеб, Йоргос Карагунис, Аниониос Никополидис, Нванкво Кану, Джей-Джей Окочи, Тарибо Уэст, Майкон.

По факту в старте вышли: Радич, Сираков, Маминов, Тимощук, Бут, Жирков, Мостовой, Озбилиз, Гацкан, Н’Дойе, Эменике. Отказался от поездки в Россию даже белорус Глеб.

В комментариях российские болельщики недоумевают, кто эти люди.

Цымбаларь родился в Одессе, где с 7-летнего возраста стал заниматься в футбольной школе местного "Черноморца"

За одесский клуб провел более 100 матчей, после чего принял предложение присоединиться к "Спартаку". В московской команде с 1993 по 1999 года сыграл в 146 поединках, забив 42 мяча.

В 1998 году Цымбаларь по итогам сезона стал лучшим бомбардиром столичного клуба. На протяжении семи сезонов украинец был безоговорочным лидером команды (а в 1997—1998 годах — ее капитаном).

28 декабря 2013 года Илья Цымбаларь на 45-м году жизни скончался из-за болезни сердца. Был похоронен на Таировском кладбище в Одессе.

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