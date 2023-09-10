Тимощука в России назвали 'иудой' и 'воплощением предательства'

Украинский тренер "Зенита" Анатолий Тимощук попал под шквал критических комментариев от российских болельщиков после своего интервью про возможный переход в "Спартак" в свете трансферов игроков питерской команды Фернандеса и Изидора. 44-летний уроженец Луцка заявил, что не собирается повторять шаг бывших игроков "Зенита" и никогда не пойдет работать в московский клуб.

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Тимощук в интервью местным СМИ уверенно сказал, что "его позиция, что я никогда не пойду работать в "Спартак", не изменилась".

Любители футбола из России высмеяли такую "приниципиальность" Тимощука, напомнив ему про его сущность.

"Тимощук родину продал, побежит куда угодно где ему побольше предложат", "Да, ты ж как флюгер. Где больше платят, там и будешь! Украину продал и не пикнул, а тут какой-то футбол", "Тимощук это просто воплощение предательства . Иуда", "Толе не привыкать занимать удобные позиции на поле и вне его", – возмущаются фаны.

Также юзеры пишут, что никто на самом деле никого никуда не звал.

"Можно подумать его кто-то звал в "Спартак", возомнил себя тренером крутым..." – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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