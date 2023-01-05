Полное расписание сборной Украины по футболу в 2023 году: календарь матчей

Сборная Украины по футболу в 2023 году примет участие в отборочном турнире к чемпионату Европы-2024, который будущим летом пройдет в Германии. "Сине-желтые" попали в группу С, где ее соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта. Наши футболисты проведут восемь встреч, а о товарищеских матчах пока ничего неизвестно.

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При этом на сегодняшний день наша команда осталась без главного тренера. Украинская ассоциация футбола (УАФ) не стала продлевать контракт с Александром Петраковым. По данным СМИ, его место займет легендарный Сергей Ребров. Ожидается, что соглашение с ним будет подписано в ближайшее время. При этом, если 48-летний специалист проработает в арабском "Аль-Айне" до лета, мартовский сбор проведет его тренерский штаб.

Самым сложным отрезком для украинцев, несомненно, станет сентябрь, когда их ожидает спарка из поединков против англичан и итальянцев. Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины в 2023 году.

26 марта, 19:00. Англия – Украина

16 июня, 21:45. Северная Македония – Украина

19 июня, 21:45. Украина – Мальта

9 сентября, 19:00. Украина – Англия

12 сентября, 21:45. Италия – Украина

14 октября, 16:00. Украина – Северная Македония

17 октября, 21:45. Мальта – Украина

21 ноября, 21:45. Украина – Италия

Отметим, что на чемпионат Европы выходят две лучшие команды группы. Одно место зарезервировано за хозяевами турнира немцами, а еще три путевки получат победители плей-офф Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры представили коэффициенты на победителя чемпионата мира-2026, отдав бешенную котировку в пользу Украины.

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