Украина была в шаге от сенсации в Германии в первом матче Реброва: немцы отскочили благодаря пенальти

Сборная Украины по футболу едва сенсационно не обыграла сборную Германии в первом матче под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Товарищеский поединок на "Везерштадионе" в Бремене стал, юбилейным, 1000-м в истории бундестима. И "сине-желтые" приложили максимум усилий, чтобы этот праздник хозяевам испортить. Но соперники разошлись миром – 3:3.

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До этого спарринга Германия и Украина провели восемь встреч, но ни разу "сине-желтым" не удавалось огорчить соперников – пять раз выигрывали немцы и три встречи завершились вничью. К слову, на этой же арене в Бремене бундестим обыгрывал украинцев с Ребровым в 1997 году в отборе к ЧМ-98 со счетом 2:0. Но сегодня события развивались не по сценарию хозяев.

"Везерштадион", где было много сине-желтых флагов, очень тепло встретил украинцев. А Андрей Ярмоленко перед стартовым свистком выдал эмоциональную речь, пытаясь дополнительно настроить партнеров на борьбу. Стало понятно, что хоть этот матч и был товарищеским, команда собиралась порадовать и Реброва, и своих соотечественников, и ВСУ, которые пошли в контратаку сразу на нескольких направлениях.

Однако первые 12 минут казалось, что украинцев не ждет в Бремене ничего хорошего. Уже на второй минуте неточный пас Мудрика назад едва не завершился голом в ворота Анатолия Трубина. Но Фюллькруг, у которого оказался мяч, метров с 13-ти ухитрился не попасть в створ.

А уже на шестой минуте Германия все-таки добилась своего. Мариус Вольф получил мяч в штрафной, сразу два украинских футболиста кинулись блокировать его удар, но полузащитник дортмундской "Боруссии" успел пробить. Трубин бросился парировать, но мяч срикошетил от Фюллькруга и залетел под перекладину.

Открыв счет, немцы не отошли назад, а продолжать давить на "сине-желтых" и угрожать воротам Украины. По задумчиво-разочарованному лицу Реброва было видно, что новый тренер сборной совсем не так видел игру своих подопечных.

Первый момент у украинских футболистов появился на 13 минуте. Довбык заработал штрафной на левом фланге, который исполнил Цыганков, но никто из партнеров не успел замкнуть его передачу в штрафной. Однако гости постепенно пришли в себя и начали огрызаться.

Прощупывая нашу защиту, на 18 минуте немцы обрезались и прозевали выпад украинцев. Забарный отдал мяч на Тымчика, который принял передачу на правом фланге, зрячим пасом вывел Цыганкова на ворота немцев и вингер "Жироны" отправил снаряд в сетку, переиграв Траппа.

Арбитр сначала увидел положение вне игры у украинца, однако повтор показал, что ближе к своим воротам был Рюдигер. 1:1. И забитый мяч подстегнул гостей.

Неприятный эпизод произошел на 21-й минуте, когда после столкновения Степаненко и Вольфа, игрок "Дортмунда" оказался на газоне и ему пришлось вызывать врача. Вольф встал и пока находился за пределами поля, Украина вышла вперед.

Подопечные Реброва стараниями Ярмоленко выцарапали мяч в центре поля, провели быструю атаку, которая закончилась прострелом Тымчика в штрафную с правого фланга, Цыганков пропустил на Мудрика, который и пробил по воротам. Неизвестно, куда бы полетел мяч от Михаила, если бы не рикошет от Рюдигера. И снаряд оказался в сетке – 2:1.

Украина, которые первые 12 минут были зажаты у своих ворот, неожиданно оказались впереди, шокировав хозяев поля. Немцы после второго мяча не сразу смогли перестроиться, а когда пошли вперед большими силами, им не хватало последнего паса. Бундестим кружил вокруг штрафной Трубина, но не мог прорваться внутрь. Уже на 38-й минуте Фуллькруг головой пробивал с правого угла вратарской, но не попал в ворота.

Украинцы же старались подловить соперника на ошибке и провести свою контратаку. Очень опасный момент у ворот хозяев "сине-желтые" создали на 44-й минуте – Ярмоленко поборолся в чужой штрафной и отдал мяч на Тымчика, который поучаствовал в двух предыдущих голам Украины и мог забить сам. Но с острого угла не попал в ворота.

На третьей компенсированной минуте уже охнули наши болельщики – Сане очень опасно пробил со штрафного, но мяч отбила перекладина.

Ханс-Дитер Флик, пытаясь переломить ход домашней встречи, в перерыве провел двойную замену, посадив Фюллькруга и Шлоттербека и выпустив Гавертца и Клостерманна. Но украинцы оказались готовы к такому раскладу. Гораздо смелее начал действовать Михаил Мудрик, который на 53 минуте пытался убежать в прорыв. Его остановили только с нарушением правил, но желтую карточку обидчику не дали.

А на 56-й минуте уже немецкая защита сделала Украине подарок. Гинтер слишком далеко отпустил отпустил от себя в мяч в собственной штрафной, его обокрал Довбык и выкатил Цыганкову, который расстрелял вратаря, сделав счет 3:1. В этот момент на лице Реброва не было даже улыбки. Видимо, тренер понимал, против кого играет.

Какое-то время игра шла на встречных курсах, был момент у вышедшего на замену Зубкова, Судаков выводил Ваната, но Владислав своею возможностью не воспользовался. А вот немцы в последние 10 минут начали сильнее прессинговать украинцев, прорывая чужую оборону.

На 82-й минуте Гавертц выиграл дуэль у Матвиенко в чужой штрафной и прокинул мяч мимо Трубина. Германия сократила разницу до минимума. Напряжение достигло предела.

На 90-й минуте хозяева заработали пенальти после нарушения Соболя. И Киммих все-таки переиграл Трубина, сравняв счет в матче – 3:3.

Напомним, что далее "сине-желтых" ждут поединки отбора Евро-2024. 16 июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией, а 19-го команда Реброва встретится с Мальтой.

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