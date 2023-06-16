Сумасшедший камбэк Украины в матче с Македонией: команда Реброва отыгралась после 0:2 в отборе на Евро-2024

16 июня в Скопье сборная Украины по футболу провела первый официальный матч под руководством нового наставника Сергея Реброва и добыла крайне тяжелую победу над Северной Македонией – 3:2. Для "сине-желтых" это был второй матч в отборе к чемпионату Европы-2024 и после поражения от Англии нашей команде очень нужно было набирать очки.

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До нынешнего противостояния на стадионе "Тоше Проески" украинцы выиграли все три очных противостояния с македонцами, но матч в Скопье получился крайне непростым. После результативной ничьей в спарринге с Германией (3:3) в понедельник, где немцы отскочили уже благодаря пенальти на последних минутах, от подопечных Реброва ожидали игры первым номером, однако первый тайм в нашем исполнении получился крайне бледным.

Ребров не сделал ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с поединком в Германии. Снова в старте вышли Георгий Судаков и Артем Довбык, а на лавке для запасных остался один из недавних лидеров сборной Руслан Малиновский.

Первые 26 минут встречи прошли на встречных курсах, однако у команд практически не было действительно опасных моментов. Украинцы использовали длинные забросы на Довбыка, видимо, в надежде на антропометрию форварда. Но они ни к чему не приводили.

И тут на 28 минуте македонцы разыграли угловой, в пылу борьбы мяч попал в руку Матвиенко в собственной вратарской площади, о чем тут же начали сигнализировать арбитру хозяева поля. Судья сначала ждал, пока повтор эпизода пересмотрит его ассистент, а затем побежал смотреть сам.

На 30-й минуте рефери таки постали пенальти в ворота сборной Украины. Анатолий Трубин очень старался угадать, куда будет пробивать второй лучший бомбардир нынешней Северной Македонии Энис Барди, однако полузащитник турецкого "Трабзонспора" забил свой 14 гол за сборную.

За 15 минут до конца первого тайма македонцы вышли вперед и, казалось, забитый гол окрылил хозяев. Они стали смелее и агрессивнее наседать на ворота Трубина. В то же время Мудрик попытался прорваться к чужим воротам своими силами, но ему это не слишком удавалось.

Украинцы больше владели мячом – 51 на 49 процентов, однако им не удавалось довести дело до результативного удара. На 38-й минуте неплохой проход получился у Довбыка, но судья увидел нарушение форварда "Днепра" в чужой штрафной.

И тут же на 39-й минуте Македония смогла удвоить свое преимущество. Чемпион Италии в составе "Наполи" Элиф Эльмас рискнул пробить из-за пределов штрафной и каким-то неимоверным образом закрутил мяч в чужие ворота. Снаряд перелетел прыгавшего Трубина и опустился ближе к району дальней шестерки.

Под занавес первого тайма Ярмоленко на эмоциях отмахнулся от Муслиу, который что-то крикнул в спину капитану сборной Украины, и едва не нарвался на наказание от арбитра. По крайней мере, хозяева поля очень просили предупреждение для Андрея. Но судья этого не сделал.

На 45-й минуте македонцы очень опасно пробили штрафной. И тут уже безошибочно среагировал Трубин, парировав мяч, который перелетел через стенку. А на добивание успел отреагировать уже Степаненко.

В перерыве на поле вышли Владислав Ванат и Ефим Конопля. Украина после разговора в раздевалке второй тайм проводила значительно агрессивнее – прессинговала и давила на соперника. Огромную работу проделал Судаков, направляя команду в атаке. И вскоре македонцы начали ошибаться.

На 56-й минуте Ярмоленко упал в чужой штрафной в борьбе с соперником, но судья не поставил пенальти, вызвав недовольство украинского капитана, которое было написано у него на лице. На 57-й минуте Украина подала опасный угловой, но Ярмоленко не смог результативно завершить атаку.

И на 62-й минуте Украина наконец-то забила, по максимум использовав очередной угловой. Цыганков подал в район линии вратарской, Забарный выпрыгнул выше всех и головой срезал мяч в дальний угол мимо вратаря.

А на 67-й минуте сработала замена Реброва. Мудрик прорвался в чужую штрафную по левому флангу и уже практически от лицевой линии отдал мяч в центр штрафной. Снаряд пролетел мимо нескольких игроков, после чего как следует приложился по нему ворвавшийся в штрафную Ефим Конопля – 2:2.

На 73-й минуте едва не вывел Украину вперед Виктор Цыганков, здорово пробивавший со штрафного. Но он таки добился своего через 10 минут. Мудрик отдал на Виктора зрячую передачу в чужую штрафную, а игрок "Жироны" мастерски переиграл вратаря. 3:2. И после проваленного первого тайма "сине-желтые" совершили шикарный камбэк.

Сборная Украины впервые за 23 года вырвала выездную победу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Напомним, что Украина в стартовой встрече квалификации Евро-2024 проиграла Англии, а македонцы нанесли поражение мальтийцам, с которыми 19 июня встретится команда Сергея Реброва. Отметим, что две лучшие сборные группы получат прямые путевки на чемпионат в Германию.

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