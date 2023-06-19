Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

19 июня в словацкой Трнаве сборная Украины по футболу провела свой третий поединок в отборе к чемпионату Европы-2024 и первый номинально домашний в 2023 году. На стадионе имени Антона Малатински "сине-желтые" обыграли аутсайдера группы С Мальту со счетом 1:0, однако второй официальный матч Сергея Реброва получился весьма нервным.

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Стоит отметить, что до сегодняшнего дня украинцы и мальтийцы встречались лишь однажды в своей истории и то противостояние в 2017 году в Граце завершилась неожиданным поражением команды Андрея Шевченко – 0:1.

В квалификации Евро-2024 островитяне проиграли все три матча с общим счетом 1:8, но все равно потрепали нервы "сине-желтым", которые 16 июня в драматичном триллере дожали Северную Македонию – 3:2.

По сравнению с македонцами Ребров сделал сразу четыре замены – Тымчик, Миколенко, Мудрик и Довбик отправились в запас, дав возможность выйти с первых минут Конопле, Кривцову, Малиновскому и Ванату. И хоть прядка 10 000 болельщиков в Трнаве создали для украинцев действительно домашнюю атмосферу, матч получился очень тяжелым для нашей сборной.

После агрессивных первых минут подопечные Реброва сбавили обороты, стали чаще терять мяч, который тут же подхватывал соперник. А Мальта предложила Украине весьма насыщенную оборону, которую было очень непросто преодолевать нашим футболистам.

Действительно голевой момент украинцы создали на 16 минуте, когда Цыганков убежал от опекунов на левом фланге и зряче отдал в чужую штрафную на Ваната, но футболист "Динамо", пробивая с линии вратарской, попал прямо в голкипера. Ярмоленко попытался добить мяч в ворота, но защитник заблокировал удар капитана "сине-желтых".

Стоит отметить, что огрызалась и Мальта. На 24 минуте Джонс метров с 10 расстреливал ворота сборной Украины, но, к нашему счастью, не попал в створ ворот. Украина опасно ответила уже на 37-й минуте, когда после передачи Судакова издали опасно пробивал Цыганков, который увидел, что вратарь Мальты вышел далеко из ворот.

Крайне неприятный момент произошел за четыре минуты до конца основного времени первого тайма. Владислав Ванат старался замкнуть передачу с фланга и очень жестко сыграл против вратаря соперников, которому несколько минут пришло оказывать медицинскую помощь.

Создалось впечатление, что Бонелло досталось и по лицу, однако врачи занимались преимущественно рукой голкипера, замотав ему часть кисти и палец. В итоге травмированный вратарь покинул поле, а вместо него вышел дебютант мальтийцев Грек.

В итоге до первого тайма судья добавил аж семь минут, на протяжении которых украинцы очень старались таки уйти на перерыв в роли лидеров.

И мяч таки побывал в мальтийских воротах – Малиновский ударил издали, голкипер с трудом парировал тот удар, Ванат пробросил снаряд вдоль ворот, а Цыганков результативно завершил комбинацию. Однако рефери гол не засчитал, поскольку в момент удара полузащитника "Марселя" Ванат находился в положении вне игры. Если бы Руслан забил прямым ударом, но никаких вопросов бы не было.

А так – 0:0 после первой половины, хотя последние минуты тайма Украина провела очень агрессивно и прижала номинальных гостей к их воротам.

На второй тайм, как и с македонцами, вышла значительно более мотивированная, агрессивная и изобретательная Украина. Моменты у ворот стали возникать значительно чаще, гости отбивались, пока на 49-й минуте в их штрафной не начался настоящий пожар. После подачи Конопли по воротам били Ярмоленко, Ванат, затем Степаненко. И после удара лидера "горняков" мяч попал в руку соперника.

Судья долго пересматривал эпизод с рукой мальтийца и таки поставил пенальти. Капитан нашей сборной Андрей Ярмоленко переиграл голкипера, но угодил в перекладину. А его серия без голов за национальную команду составляет уже 7 матчей.

Мальта после счастливого спасения даже нашла в себе силы пойти вперед и создать острый момент, заставив вступать в игру Трубина.

Обострил игру украинцев выход Виталия Буяльского, который на 65-й минуте очень старался замкнуть передачу в чужой вратарской, но снова пострадал мальтийский голкипер, который первый успел к мячу. К счастью, не так серьезно, как в первом тайме.

Очень хотел искупить вину за незабитый пенальти Ярмоленко, который регулярно обострял ситуацию у чужих ворот. И в конце концов его сбили в чужой штрафной. А судья снова указал на пенальти.

И то, что не сделал Ярмоленко на 72-й минуте, смог сделать Цыганков, который переиграл Грека с 11-метровой отметки. Полузащитник "Жироны" поразил левый от себя угол, когда вратарь прыгнул в правый.

В оставшееся время украинцы создали много моментов, но реализовать их не сумели. А победный гол, как и в поединке с Северной Македонией, на счету Виктора Цыганкова.

"Сине-желтые" снова провели два разных тайма, опять заставив нервничать своих болельщиков. Однако в двух официальных матчах под руководством Реброва команда набрала 6 очков и пока показывает абсолютный результат, занимая на данный момент второе место в группе С.

Напомним, сине-желтые выступают в группе С вместе с командами Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Две лучшие сборные получат прямые путевки на форум в Германию. Впрочем, для участников еще будет шанс пробиться на чемпионат из-за плей-офф Лиги наций.

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