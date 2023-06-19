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Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Елена Павлова
Футбол
5 минут
3,0 т.
Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

19 июня в словацкой Трнаве сборная Украины по футболу провела свой третий поединок в отборе к чемпионату Европы-2024 и первый номинально домашний в 2023 году. На стадионе имени Антона Малатински "сине-желтые" обыграли аутсайдера группы С Мальту со счетом 1:0, однако второй официальный матч Сергея Реброва получился весьма нервным.

Видео дня

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня украинцы и мальтийцы встречались лишь однажды в своей истории и то противостояние в 2017 году в Граце завершилась неожиданным поражением команды Андрея Шевченко – 0:1.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

В квалификации Евро-2024 островитяне проиграли все три матча с общим счетом 1:8, но все равно потрепали нервы "сине-желтым", которые 16 июня в драматичном триллере дожали Северную Македонию – 3:2.

По сравнению с македонцами Ребров сделал сразу четыре замены – Тымчик, Миколенко, Мудрик и Довбик отправились в запас, дав возможность выйти с первых минут Конопле, Кривцову, Малиновскому и Ванату. И хоть прядка 10 000 болельщиков в Трнаве создали для украинцев действительно домашнюю атмосферу, матч получился очень тяжелым для нашей сборной.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024
Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

После агрессивных первых минут подопечные Реброва сбавили обороты, стали чаще терять мяч, который тут же подхватывал соперник. А Мальта предложила Украине весьма насыщенную оборону, которую было очень непросто преодолевать нашим футболистам.

Действительно голевой момент украинцы создали на 16 минуте, когда Цыганков убежал от опекунов на левом фланге и зряче отдал в чужую штрафную на Ваната, но футболист "Динамо", пробивая с линии вратарской, попал прямо в голкипера. Ярмоленко попытался добить мяч в ворота, но защитник заблокировал удар капитана "сине-желтых".

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Стоит отметить, что огрызалась и Мальта. На 24 минуте Джонс метров с 10 расстреливал ворота сборной Украины, но, к нашему счастью, не попал в створ ворот. Украина опасно ответила уже на 37-й минуте, когда после передачи Судакова издали опасно пробивал Цыганков, который увидел, что вратарь Мальты вышел далеко из ворот.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Крайне неприятный момент произошел за четыре минуты до конца основного времени первого тайма. Владислав Ванат старался замкнуть передачу с фланга и очень жестко сыграл против вратаря соперников, которому несколько минут пришло оказывать медицинскую помощь.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Создалось впечатление, что Бонелло досталось и по лицу, однако врачи занимались преимущественно рукой голкипера, замотав ему часть кисти и палец. В итоге травмированный вратарь покинул поле, а вместо него вышел дебютант мальтийцев Грек.

В итоге до первого тайма судья добавил аж семь минут, на протяжении которых украинцы очень старались таки уйти на перерыв в роли лидеров.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

И мяч таки побывал в мальтийских воротах – Малиновский ударил издали, голкипер с трудом парировал тот удар, Ванат пробросил снаряд вдоль ворот, а Цыганков результативно завершил комбинацию. Однако рефери гол не засчитал, поскольку в момент удара полузащитника "Марселя" Ванат находился в положении вне игры. Если бы Руслан забил прямым ударом, но никаких вопросов бы не было.

А так – 0:0 после первой половины, хотя последние минуты тайма Украина провела очень агрессивно и прижала номинальных гостей к их воротам.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

На второй тайм, как и с македонцами, вышла значительно более мотивированная, агрессивная и изобретательная Украина. Моменты у ворот стали возникать значительно чаще, гости отбивались, пока на 49-й минуте в их штрафной не начался настоящий пожар. После подачи Конопли по воротам били Ярмоленко, Ванат, затем Степаненко. И после удара лидера "горняков" мяч попал в руку соперника.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Судья долго пересматривал эпизод с рукой мальтийца и таки поставил пенальти. Капитан нашей сборной Андрей Ярмоленко переиграл голкипера, но угодил в перекладину. А его серия без голов за национальную команду составляет уже 7 матчей.

Мальта после счастливого спасения даже нашла в себе силы пойти вперед и создать острый момент, заставив вступать в игру Трубина.

Обострил игру украинцев выход Виталия Буяльского, который на 65-й минуте очень старался замкнуть передачу в чужой вратарской, но снова пострадал мальтийский голкипер, который первый успел к мячу. К счастью, не так серьезно, как в первом тайме.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Очень хотел искупить вину за незабитый пенальти Ярмоленко, который регулярно обострял ситуацию у чужих ворот. И в конце концов его сбили в чужой штрафной. А судья снова указал на пенальти.

И то, что не сделал Ярмоленко на 72-й минуте, смог сделать Цыганков, который переиграл Грека с 11-метровой отметки. Полузащитник "Жироны" поразил левый от себя угол, когда вратарь прыгнул в правый.

В оставшееся время украинцы создали много моментов, но реализовать их не сумели. А победный гол, как и в поединке с Северной Македонией, на счету Виктора Цыганкова.

"Сине-желтые" снова провели два разных тайма, опять заставив нервничать своих болельщиков. Однако в двух официальных матчах под руководством Реброва команда набрала 6 очков и пока показывает абсолютный результат, занимая на данный момент второе место в группе С.

Не забив пенальти, Украина сумела дожать Мальту в отборе на Евро-2024

Напомним, сине-желтые выступают в группе С вместе с командами Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Две лучшие сборные получат прямые путевки на форум в Германию. Впрочем, для участников еще будет шанс пробиться на чемпионат из-за плей-офф Лиги наций.

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