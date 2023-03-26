Сборная Украины проиграла Англии в отборе Евро-2024 по футболу

Сборная Украины по футболу проиграла команде Англии во 2-м туре квалификации чемпионата Европы-2023. Встреча на легендарном стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 2:0.

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OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию игры Англия – Украина.

Первые минуты прошли в неспешном темпе и небольшом сумбуре, без опасных моментов у обеих ворот. Гости старались обозначать свой прессинг, встречая украинцев возле центрального круга. Постепенно инициатива стала переходить к сборной Англии. Используя фланги подопечные Гарета Саутгейта создали несколько угроз воротам Трубина.

На 14-й минуте "желто-синие" смогли первый раз огрызнуться в атаке. Сваток отправил Яремчука в быстрый прорыв, но форвард "Брюгге" не смог попасть в рамку, к тому же был зафиксирован офсайд.

После этого игра снова переместилась в центр поля. Украина через короткий пас безрезультатно пыталась организовать позиционное нападение. Периодически наши футболисты не успевали за оппонентами, останавливая их лишь с нарушением правил.

Англия контролировала мяч, прижимая украинцев к их воротам. На 30-й минуте после очередного нарушения и штрафного с фланга, последовал навес на Кейна, но тот не попал в рамку.

Концовку тайма сборная Украины проводила в полном составе на своей половине поля, но все равно пропустила гол. Один из очередных фланговых навесов нашел Гари Кейна и лидер английской команды, выскочив из-за спины Александра Караваев, открыв счет.

Доминирование англичан продолжилось и спустя 3 минуты они удвоили преимущество. Сака шикарным ударом обвел Трубина.

Во второй половине хозяева прессинговали, накатывая атаку за атаку, вынуждая наши игроков выбивать просто на отбой. Англичане неспешно катали мяч, не позволяя футболистам из Украины ничего сделать.

Ротань попытался обновить фланги, выпустив Буяльского, Цыганкова и Соболя вместо Караваева, Мудрика и Миколенко соответственно.

Это явно сыграло в плюс нашей сборной, у которая стали возникать полумоменты в нападении, но до ударов дело так и не доходило.

По статистике к середине второго тайма украинцы выглядели очень уныло: 12/2 удары в сторону ворот (4/0 в створ).

До финального свистка, Украина так и не смогла ничего сотворить, вместо этого Англия имела реальные шансы сделать счет разгромным, но Трубин продемонстрировал превосходную реакцию.

Свой следующий поединок в квалификации Евро-2024 "желто-синие" проведут 16 июня против Северной Македонии.

Англия – Украина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 37 Кейн, 2:0 – 40 Сака.

Англия – Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер, 86), Мэддисон (Грилиш, 86), Сака, Кейн (Тоуни, 81).

Украина – Трубин, Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62), Степаненко (Коноплянка, 90), Малиновский, Зинченко, Мудрик (Цыганков, 61), Судаков, Яремчук (Довбик, 74).

Предупреждение: Малиновский (69).

Напомним, что сборная Украины после ухода Александра Петракова осталась без главного тренера. Исполняющим обязанности наставника будет главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

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