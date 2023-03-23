Сборная Украины по футболу победила в секретном матче в Англии

Национальная сборная Украины обыграла второй состав английского футбольного клуба "Брентфордом". Поединок на тренировочной базе украинцев в Лондоне (поле ФК "Уимблдон") завершился со счетом 2:0.

Видео дня

По согласованностью с обеими сторонами, игра была секретной: без трансляции и присутствия СМИ. Матч смогли посмотреть лишь представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

В поединке приняли участия все украинцы, которые есть в обойме Ротаня. Исключение составили Андрей Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, а также Сидорчук (простуда). Не было в заявке и Зинченко с Трубиным. Им двоим дали просто отдохнуть перед важным матчем с Англией.

На 22-й минуте после подачи Малиновского с правого фланга Сваток головой открыл счет.

Во втором тайме на 65-й минуте Судаков дальним ударом удвоил преимущество.

"Брентфорд В" (Англия) - Украина - 0:2 (0:1)

Голы: Сваток (22), Судаков (65).

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в отборочном турнире стартует в воскресенье, 26 марта. Подопечные Руслана Ротаня на легендарном "Уэмбли" сразятся со сборной Англии. Уже известны телеканалы, которые организуют прямую трансляцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!