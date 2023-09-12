Сборная Украины с голом Ярмоленко проиграла Италии в отборе Евро-2024

Сборная Украины в 6-м туре отборе на чемпионат Европы по футболу проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане завершился со счетом 2:1.

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Как и в предыдущем поединке с англичанами, инициатива с первых минут была за нашим соперником.

Украина давала очень много пространства итальянцам между линиями, чем те успешно пользовались. Итальянцы продолжали давить, вынуждая вступать в игру Георгия Бущана.

На 12-й минуте у Судакова поехала опорная нога. Игрок "Шахтера" упал, потеряв мяч. Его подхватил Дзаканьи, отдал на Фраттези и 23-летний хавбек "Сассуоло", выступающий в "Интере", открыл счет.

Забив гол "скуадра аддзура" продолжила нагнетать, демонстрируя существенную разницу в классе. Пожары и хаос в украинской штрафной площадке продолжали возникать раз за разом.

У нас не хватало того, что в изобилии было у Италии - переводов мяча с фланга на фланг. "Желто-синие" никак не могли зацепиться за круглый снаряд, большей частью работая безуспешно в отборе.

К середине тайма темп игры серьезно упал. Подопечные Спалетти просто катали кожаную сферу в центре поля выжидая действий со стороны наших игроков.

На 30-й минуте Италия забила второй гол. Фраттези, который казалось бы задержался перед нашими воротами, сделал счет 2:0. Изначально взятие ворот было не засчитано, но после подсказки VAR судья указал на центр поля.

На 36-й минуте Артем Довбик нанес первый удар желто-синей сборной по воротам Доннаруммы.

По прежнему преимущество было за хозяевами, но тем не менее Украине удалось сократить отставание. Точная передача нашла Довбика, форвард "Жироны" пробил во вратаря, а на отскоке первым был Андрей Ярмоленко.

Вторая половину украинцы начали гораздо агрессивнее. За стартовые минуты второго тайма гости успели провести несколько быстрых контратак, которые завершали Довбик и Цыганков. Игроки "Жироны" не смогли попасть в створ.

На 57-й минуте Ребров выпустил Мудрика и Яремчука, заменив Ярмоленка и Довбика, но на агрессии в нападении это не повлияло.

Атаки Италии были гораздо опаснее, и на 69-й минуте удар Локателли пришелся в перекладину.

Концовку встречи итальянские игроки успешно засушили, отойдя большими силами в оборону. Украинцы имели несколько полумоментов, но до реальной возможности спасти ничью, дело так и не дошло.

В турнирной таблице Украина опустилась на третье место. Свой следующий матч состоится 14 октября против Северной Македонии.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

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