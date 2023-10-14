Украина с фантастическим голом с 40 метров добыла третью победу в отборе Евро-2024. Видео

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в 7-м туре, добыв третью победу в отборе на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок на крупнейшем стадионе Чехии "Epet Арена" завершился со счетом 2:0.

Украинцы с первых секунд захватили инициативу, пытаясь организовывать атаки по флангам. Сперва Зубков на правом, а затем Миколенко на левом попытались обострять ситуацию у ворот Димитриевски.

На 16-й минуте трехходовка украинцев вывела в атаку Михаила Мудрика. Хавбек "Чели" прорвался по бровке, вышел один на один с голкипером, но переиграть оппонента не сумел.

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Северная Македония никак не могла наладить контроль за мячом, большую часть игрового времени защищаясь. Украина использовала левый фланг, где раз за разом нагружала Мудрика. В связке с Миколенко украинцы представляли грозную силу.

На 21-й минуте македонцы смогли организовать первую атаку. Боян Миовски убежал в быстрый прорыв, но его удар отбил Трубин.

На 30-й минуте территориальное преимущество хозяева воплотили в игровое. Георгий Судаков отобрал мяч на подступах чужой штрафной, обыгрался с Зинченко и мощно пробил в угол. В полете круглый снаряд задел Серафимова, изменил направление и спокойно влетел в сетку.

Забив гол украинцы расслабились, едва не поплатившись за это. Македония устроила настоящий штурм Трубина и была близка сравнять счет. Сперва удар Барди заблокировал Забарный, а затем свой прекрасный шанс получил Ашковски, но безупречно сыграл голкипер "желто-синих".

Создавалось впечатление, что украинские игроки уже мыслями ушли в раздевалку, в то время как македонцы накатывали и накатывали.

Вторая половина началась с атак наших гостей. Подопечные Благоя Милевского позиционно комбинировали на нашей половине поля, держа в напряжении украинцев, а оборона "желто-синих" с трудом справлялась с атаками оппонентов. Дарко Чурлинов на 54-й минуте должен был забивать, но фантастический сейв Трубина не позволил этого сделать.

В ответ уже Мудрик получил потрясающий шанс удвоить преимущество, но также не переиграл голкипера. После розыгрыш углового уже перекладина, куда попал Довбик, спасла гостей.

Концовка встречи прошла в равной борьбе, где и одна и вторая сборные имели шанс на гол, но счет изменился лишь на последних секундах.

Отметился Александр Караваев, который заменил Мудрика на 88-й минуте. На 6-й добавленной минуте защитник "Динамо" увидел, что вратарь далеко вышел из ворот, и "выстрелом" метров с 40 удвоил преимущество.

После этой победы сборная Украины в группе С поднялась на второе место, опережая на 3 очка Италию. Итальянцы свой матч против Мальты проведут позже.

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