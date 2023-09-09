Сборная Украины упустила победу над Англией в отборе Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу в 5-м туре квалификации на Евро-2024 сыграла вничью против команды Англии. Поединок на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве завершился со счетом 1:1.

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Англия, несмотря на статус гостей, с первых минут захватила территориальное преимущество, спокойно катая мяч в центре поля. Украинцы всем составом были на своей половине поля, безуспешно пытаясь отобрать круглый снаряд у соперника.

Гости никуда не торопились, аккуратно вытягивая на себя украинскую защиту. Даже потеряв мяч англичане очень быстро восстанавливала контроль.

Лишь на 10-й минуте подопечные Реброва смогли первый раз завладеть мячом, неудачно попытавшись организовать свою атаку.

Второй раз перешли на чужую половину поля "желто-синие" лишь спустя 10 минут.

Ближе к середине тайма украинская сборная постепенно отодвигала игру от своих ворот, пытаясь через короткий пас добраться до английской штрафной.

На 26-й минуте первый же удар в сторону ворот Пикфорда стал результативным. Ефим Конопля убежав по флангу в быструю контратаку, выкатил на 11-метровую отметку и Александр Зинченко вторым темпом отправил мяч точно в сетку.

Пропущенный гол заметно обострил игру. Футболисты из Англии большими силами побежали отыгрываться, прижав наших соотечественников к воротам.

На 36-й минуте огромная ошибка Матвиенко в защите едва не вывела Мэддисона один на один с Бущаном, но полузащитник "Тоттенхэма" не смог обработать мяч.

Под занавес тайма Украина все таки пропустила. Миколенко провалился на фланге. Кайл Уокер остался один на один на фланге, получил выверенную передачу от Кейна и расстрелял нашего вратаря.

Начало второй половины повторило старт матча. Вновь абсолютное превосходство англичан во владении мячом, вынуждало постоянно вступать в игру Бущана.

На 60-й минуте Георгий совершил фантастический сейв, переправив удар в перекладину.

Давление с каждым моментом все усиливалось. Футболисты из Англии заметно превосходили украинцев в индивидуальном мастерстве и имели гораздо больше возможностей забить.

Концовка встречи прошла в позиционном футболе, что негативно сказалось и на результативности и на качестве игры.

За весь второй тайм игроки из Украины смогли сделать лишь один удар в створ ворот.

В турнирной таблице украинская сборная осталась на втором месте. Свой следующий матч "желто-синие" проведут 12 сентября против Италии.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Напомним, что по регламенту турнира две лучшие сборные получат прямые путевки на Евро-2024 в Германию. Для участников также будет шанс пробиться на чемпионат через плей-офф Лиги наций.

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