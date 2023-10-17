Украина с дебютным голом Мудрика добыла волевую победу в отборе Евро-2024. Видео

Сборная Украины по футболу в 8-м туре отбора Евро-2024 победила команду Мальты. Поединок на национальном стадионе в городе Та-Кали завершился со счетом 1:3.

Украина уже на 3-й минуте провела опасную атаку, которую ударом мимо ворот завершил Мудрик. Сразу в ответ хозяева попытались оформить нечто подобное, напоминающее штурм, но все закончилось даже без удара в сторону Трубина. Мальтийцы построили свою игру на быстрых забеганиях форвардов. Наши футболисты старались использовать позиционное нападение.

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В стартовые минуты сборная Мальта неожиданно захватила инициативу, демонстрируя больший процент владения мячом. На 14-й минуте Мбонг легко убежал от Матвиенко и точно пробил между ног Трубина - 1:0. Для 22-летнего нападающего мальтийского "Биркиркары" это стало дебютным голом в сборной.

Украинцы попытались за счет прессинга поднять уровень агрессии в матче. Постепенно владение мячом полностью перешло к "желто-синим", но до ударов в створ дело не доходило. Игроки с Мальты большими силами отошли в оборону, вытесняя наших соотечественников к центральному кругу.

К 33-й минуте у Украины красовался 0 в графе "удары в створ ворот".

Очень было мало креатива в действиях украинских футболистов, а также очень мало свободного пространства для игроков. Довбик несколько раз принимал передачи от партнеров, стоя спиной к чужим воротам.

Игра кардинально поменялась на 38-й минуте, когда казалось в безобидной ситуации Раян Камензули, выбивая мяч с вратарской, срезал его четко в угол.

Это заметно оживило подопечных Реброва, которые еще больше подняли темп и на 40-й минуте Мудрик заработал пенальти. 11-метровый удар реализовал Довбик. Голкипер угадал направление, но мяч был пущен с такой силой, что не оставил шансов мальтийцу.

На 2-й добавленной минуте соперник получил идеальный шанс сравнять счет, но удар Мэтью Гийомье пришелся в перекладину. Сразу затем Мудрик мог повторить фантастический гол Александра Караваева в ворота Северной Македонии, но вратарь успел в последний момент спас ситуацию.

Вторая половина стартовала в вязкой борьбе, без опасных моментов со стороны обеих команд. Вновь Украина доминировала в позиционном нападении, но никак не могла довести дело до акцентированного удара.

Лишь на 60-й минуте это удалось сделать Мальте, заставив Трубина вступить в работу.

Вторую половину второго тайма футболисты из Украины старались держать нить игры, не позволяя сопернику перехватить инициативу.

На 85-й минуте Михаил Мудрик выдал великолепное соло. Хавбек "Челси" протянул мяч по центру и дальним ударом открыл счет своим голам за национальную команду.

Свою заключительную игру в отборе Евро-2024 сборная Украины по футболу проведет 20 ноября против Италии.

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