Они вообще должны выходить с нашим флагом, Украина – это Россия, – экс-футболист сборной РФ

Бывший футболист сборной РФ Игорь Колыванов заявил, что Украина якобы всегда была российской. Поэтому, по его мнению, наша национальная команда должна играть под флагом его страны.

Комментируя новую форму подопечных Андрея Шевченко в интервью изданию Спорт24, на которую нанесена карта Украины с Крымом, он сказал, что захват полуострова якобы не был оккупацией. Экс-футболист считает, что территория всегда принадлежала России.

"Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина – это Россия. Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш. Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить", – заявил Колыванов.

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Напомним, что в 2014 году российские военнослужащие без опознавательных знаков оккупировали Крым и провели на его территории референдум о присоединении полуострова к РФ. В Украине и международном сообществе голосование было признано нелегитимным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России возмутились из-за новой формы нашей сборной на Евро-2020 и призвали УЕФА запретить ее использование на чемпионате. В УАФ назвали наглыми эти требования, а в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что экипировка украинской команды соответствует всем правилам организации.