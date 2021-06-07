Шевченко отреагировал на возмущение россиян из-за формы сборной Украины с Крымом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что его не волнует реакция россиян на новую форму нашей национальной команды. На нее нанесена карта нашей страны с Крымом.

Он заявил, что интересуется тем, как к экипировке относятся украинские болельщики. Его радует, что большинству она пришлась по душе.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", – цитирует слова Шевченко издание Tribuna.

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Напомним, что в России возмутились новой формой украинской сборной из-за лозунга "Слава Украине – героям слава!" и наличия на ней Крыма. В Госдуме призвали УЕФА запретить использование нашей экипировки на Евро-2020. В организации ответили, что она соответствует всем правилам.

Комментируя этот инцидент, бывший футболист сборной России Игорь Колыванов заявил, что и Крым, и вся Украина якобы всегда были частью РФ. Он признался, что хотел бы, чтобы наша национальная команда выходила на поединки под флагом его страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в дебютном матче в новой форме подопечные Шевченко разгромили Кипр в последнем спарринге перед стартом чемпионата Европы. После игры наставник нашей национальной команды оценил выступление своих футболистов.