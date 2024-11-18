Иск Тимощука против Украины: суд принял решение и получил категоричный ответ УАФ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил постановление Украинской ассоциации футбола (УАФ) о лишении Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех национальных наград и удовлетворил иск экс-капитана "Шахтера". В Швейцарии решили, что в период с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну до 11 марта 2022 года предатель не совершал никаких противоправных действий.

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Об этом сообщает портал ua.tribuna.com, а информацию о решении CAS журналистами подтвердили в УАФ. Решение исполкома ассоциации наказать Тимощука за то, что тот после нападения РФ на Украину продолжил работать в санкт-петербургском "Зените" и никак не осудил агрессию россиян в отношении родной страны, судьи посчитали неправомерным.

"УАФ действительно уже получил решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, не место в украинском футболе", – прокомментировали ситуацию в УАФ.

Ранее Тимощук принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм. Также у предателя был найден бизнес в Украине.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

До этого в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключения из списка игроков национальной команды.

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