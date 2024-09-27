У предателя Тимощука нашли бизнес в Украине

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук до сих пор имеет в Украине официально зарегистрированный бизнес. Предатель нашей страны и помощник главного тренера санкт-петербургского "Зенита" занимается строительством и операциями с недвижимостью.

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Об этом говорится в материале издания "Украинский футбол". По данным расследования журналистов компания под названием "Потим Девелопмент" была основана 9 февраля 2009 года в Донецке. В число учредителей кроме самого Тимощука вошли его бывшая супруга Надежда Навроцкая, легенда "Шахтера" Сергей Попов и его жена Оксана.

Своим основным видом деятельности компания указала организацию строительства зданий. Кроме того, она занимается покупкой и продажей недвижимости, его управлением и неназванной международной деятельностью.

Компания зарегистрирована по общей системе налогообложения, ЕГРПОУ 36379992, и по состоянию на сентябрь 2024 года не находится в стадии прекращения.

Сергей Попов в комментарии журналистам УФ отказался объяснить ситуацию. "Я не буду это комментировать. Я хочу говорить о футболе, а не о Тимощуке", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук принял участие в аукционе, на котором собирали деньги для российской армии в Курской области, где ВСУ создали свой плацдарм.

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