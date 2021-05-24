Украина спаслась в игре с Бахрейном: обзор спортивных СМИ

Основными ньюсмейкерами минувшей недели выступили президент "Динамо" Игорь Суркис и наставник киевской команды Мирча Луческу, а также национальная сборная Украины, которая готовится к старту финальной части Евро-2020.

Интервью главного тренера киевлян Игорю Цыганыку в программе "Цыганык Live" и последовавшая за ним беседа динамовского руководителя с журналистом Владимиром Зверовым в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" вызвали в медиа-среде ожидаемый резонанс.

Пресса заинтересованно разобрала высказывания представителей столичного клуба на фрагменты и цитаты, которые затем ретранслировали на своих площадках свыше шести десятков сайтов.

Несмотря на то, что "Динамо" в завершившемся сезоне все сказало на поле, выиграв все три внутренних трофея, информационный голод оно отнюдь не утолило. Уж больно эффективно сработало руководство "бело-синих" в тандеме с румынским специалистом в первый же год сотрудничества, подарив болельщикам фантастические результаты.

Все свои победы киевляне добыли, не совершив ни одного серьезного трансфера перед стартом сезона. Приобретения заменил невероятный прогресс молодых игроков. А венцом успеха стали два попадания в групповой этап Лиги чемпионов кряду!

ДИНАМОВСКИЕ МЕЧТЫ ЛУЧЕСКУ

Именно возможность поработать с молодежью стала одним из факторов прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик "Динамо". Наставник прекрасно знал свои возможности по "взращиванию" футболистов, его методы приносили дивиденды в различных командах, где он трудился.

"Идея работать с молодыми игроками мне очень понравилась. Это люди, которые очень хотят чего-то добиться, они голодные к победам, результатам, трофеям. Когда я только их встретил, меня удивил один момент – они поедали меня глазами. Эти игроки поглощали все, что я им говорил, и это меня вдохновляло. Я видел, чего они очень хотят, и тогда я понял, что с такими футболистами мы можем расти и достигать хороших результатов", – отметил 75-летний специалист. (Sportarena.com, 18.05.21).

Однако в стане "бело-голубых" у Мистера все сложилось наилучшим образом не только благодаря его идеям и методам. По признанию Луческу, ему повезло, что в клубе он встретил хороших исполнителей, которые умеют слушать и жаждут учиться. Такой симбиоз и вывел команду на вершину.

"С первого дня я сказал им, что мне не нужны их ноги. Если они в "Динамо", то с этим у них все в порядке. Мне были нужны их головы и ум. Возможность ассимилировать все, что я им буду давать. Тренировки – это только часть роста игроков. Самая важная и трудная работа – это теория. Мы много говорили с игроками о жизни, воспитании, отношении, дисциплине, уважении между собой и между людьми. Про селекцию мы практически не говорим. Потому что ее не было. Если тренер ничего не может сделать с имеющейся группой футболистов, то о какой селекции может идти речь?

…Мы создали очень хороший коллектив, который может жертвовать собой для достижения нужного результата, которого все хотели", – приводит слова тренера Dynamomania.com (18.05.21).

Интересно, что впервые Луческу подумал о возможном возвращении в чемпионат Украины два с половиной года назад еще при каденции Александра Хацкевича в Киеве. После матча Турция – Украина, завершившегося нулевой ничьей в ноябре 2018-го, эта тема была поднята в телефонном разговоре с Игорем Цыганыком.

"После той игры ты (Игорь Цыганык – прим.) мне позвонил и начал спрашивать о команде, о киевском Динамо, когда я приеду в этот клуб. Я ответил: "Какое Динамо? Я сейчас работаю в сборной". Но тогда у меня и возникла идея: почему бы мне не вернуться в чемпионат Украины? Столько хороших воспоминаний – я много лет здесь прожил", – признался Луческу. (Football24.ua, 17.05.21).

А скрепил союз киевского клуба и румынского специалиста отец братьев Суркисов – Михаил Давидович. Именно его убеждения отмели все сомнения Луческу. И если в дом на переговоры к своим будущим работодателям Мистер входил с мыслью лишь о консультативной деятельности, то вышел оттуда с твердым намерением возглавить клуб и попытаться вернуть его на победную тропу. Увы, до триумфа родного "Динамо" Михаил Давидович не дожил совсем немного (его сердце перестало биться 4 февраля на 102-м году жизни), однако фундамент будущего успеха, по сути, он силой своего слова заложил.

"Я приехал домой к братьям Суркисам и, честно говоря, именно их чудесный отец убедил меня возглавить команду. Он сказал, что еще раз не переживет те эмоции, которые испытал в последнем туре позапрошлого чемпионата. Тогда в матче с "Колосом" решалась судьба второго места, а в параллельном матче "Заря" сыграла вничью с "Десной".

Он удивил меня своим отношением к жизни и любовью к команде с футболистами. Это было что-то удивительное. Так я попал в "Динамо" и подписал контракт с клубом", – вспомнил Луческу. (Footclub.com.ua, 18.05.21).

Впрочем, румын не стал прикрывать и другую сторону медали. После сборной Турции он контактировал с "Шахтером" на предмет работы с молодежью, причем неоплачиваемой. Однако донецкий клуб предложением своего экс-наставника не воспользовался.

"Мені потрібна була пауза після збірної. Були проблеми зі здоров’ям. Треба було побути вдома. Тоді я декілька разів дзвонив у Шахтар і пропонував свої послуги безкоштовно. Я відчував, що можу повернутися і допомогти молоді. Але Шахтар обрав інший шлях і зробив дуже добре". (Footballhub.com.ua, 18.05.21).

Вот так возник поворотный для Луческу момент. Идея с "Динамо" заинтересовала тренера. Несмотря на первоначальное давление СМИ, со скептицизмом воспринявших это назначение, и продолжающийся гнет со стороны так называемых ультрас, он реализовал ее за сезон, засунув скептиков за пояс.

А на враждебно настроенных фанатов Мистер не в обиде. Куда важнее в этом вопросе оказались поддержка со стороны клубного менеджмента и слова его сына Развана.

"За все время, что я работал в Украине, никогда не говорил о болельщиках. Возможно, мог говорить о судействе, когда проигрывал в некоторых матчах. Защищал свою команду и свою работу. Когда я подписал контракт с "Динамо", то был неприятно удивлен. Если я не нужен и меня здесь не принимают, тогда я не буду работать. Я не обиделся на болельщиков. Мне не понравилось то, что люди говорили о том, что они "Динамо", они сердце клуба. Представляют историю, знают бренд. Эти люди обижали меня и при этом не имели никакого фундамента и никаких причин.

Тогда я написал письмо, но президент "Динамо" позвонил мне и убедил в том, что большинство болельщиков все же хотят моего прихода. Они хотят, чтобы я помог команде, а других не стоит брать во внимание.

…Мой сын тогда позвонил мне из Саудовской Аравии и поругал. Он сказал, что я не могу отказаться от футбола. Независимо от обстоятельств и каких-то проблем я должен идти своим путем. Он сказал, что футбол – это моя жизнь. Сказал, что мой опыт и видение футбола не может отбросить какая-то небольшая группа людей. Тогда я решил, что должен вернуться в Украину. Люди, которые работали со мной, не поверили, что мы можем это сделать и отказались ехать со мной". (1927.kiev.ua, 18.05.21).

Однако Луческу и в этой ситуации продемонстрировал свои чутье и искусство делать результативные замены не только на поле. Себе в ассистенты он пригласил из Кишинева Эмиля Караса, итальянец Диего Лонго стал ответственным за физическую подготовку, а из динамовской структуры доверился Олегу Гусеву и Огнену Вукоевичу, которых хорошо помнил как футболистов.

"Бывшие игроки киевлян очень хорошо знают этот клуб и украинский футбол. Они хотят учиться и прогрессировать. Весь этот период они были со мной. Я им очень благодарен за это. Вижу их желание помочь и сделать "Динамо" лучше.

Этот коллектив, молодые ребята-тренеры очень мне помогли. За девять месяцев общения с ними я фиксировал для себя какие-то новые детали. Анализировал прошлое и смотрел вперед. Мне были нужны люди, которые будут меня слушать и понимать. Меня хорошо приняли в "Динамо", и я понял, что это огромная ответственность, которая перешла в обязательство побеждать и достигать результата", – подчеркнул Луческу заслугу всего тренерского штаба "бело-синих". (Ukrainefootball.net, 18.05.21).

Вместе с тем, наставник киевлян не стесняется говорить, что постоянно живет в мечтах. Собственно, сам футбол живет мечтами, из этого он и состоит. Решение задачи возможно только в том случае, если есть огромное желание. У тренера и футболистов "Динамо" оно било через край, и – "результат на табло".

"Нужно постоянно мечтать, тогда вы будете двигаться к своей цели. Я сумел себя убедить, что весь мой футбольный опыт даст возможность помечтать об этих трофеях с "Динамо". Но больше всего я мечтал создать конкурентоспособную команду, которую будут любить болельщики и которую будут уважать на футбольном поле. Вот эти трофеи – результат моих мечтаний и того, что я сделал. Наверное, самое большее, чего я достиг в этой команде – сделал ребят мечтателями. Чтобы они точно так же мечтали о победах, они очень хотели и смогли это сделать. Вы же видели, как Бойко плакал после финала Кубка", – резюмировал Мирча Луческу. (Ua.tribuna.com, 19.05.21).

ДЕЛО ЧЕСТИ ИГОРЯ СУРКИСА

В пятницу, 21 мая, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" подтвердил многие слова и свершения Луческу, а также затронул другие актуальные темы.

За подход к работе и умение сплотить вокруг себя коллектив руководитель столичного клуба даже сравнил румынского тренера с легендарным Валерием Лобановским.

"Луческу смог сделать то, что в свое время удалось только великому Лобановскому. Ему удалось объединить вокруг себя всех. Поваров, тех, кто убирает в комнатах, стирает белье, массажистов. Всех, кто работает на базе. Это порядка 200 человек обслуживающего персонала. Луческу удалось всех объединить. Каким образом? Очень просто. Перед командой поставлены задачи и цели. Мирча считает, что если из этого звена выпадет хоть один человек – повар отработает с плохим настроением, плохо уберут кровать, то это скажется на конечном результате. Поэтому он придумал такую формулу, что если есть премиальные, то поощрение идет всем, даже сотрудникам базы.

Сегодня все люди на базе болеют за результат. Да, в какой-то мере потому, что для них будет материальный стимул. Но в такое непростое время это немаловажно. Я несколько раз был на базе, когда обедала команда. Луческу 10 раз скажет спасибо официанту, он поблагодарит девочку, которая поменяет ему тарелку. Это очень приятно и вызывает огромное уважение. Это не так, что ты сидишь как барин: тебе положили салат, и ты делаешь вид, что так положено. Это воспитание и житейская мудрость. Такие вещи не купишь ни за какие деньги. Сегодня Луческу – хозяин базы. Он ведет себя там так, как считает нужным", – приводит слова Игоря Суркиса Football.ua (21.05.21).

При этом динамовский босс жестко прошелся по клубным ультрас, которые весь сезон обижали главного тренера, постоянно вспоминая ему донецкое прошлое. Впрочем, таковых остается лишь горстка фанатиков, которым по барабану не только теплые отзывы в адрес сегодняшнего коуча "Динамо", но и чемпионские показатели команды. Ведь пресса и общественность давно изменили свое мнение и теперь отдают должное работе Мистера. Доказательство тому – его высказывания, которые облетают фактически все спортивные медиа-площадки.

"Я с уважением отношусь к нашим ультрас, которые так себя называют. Но болеют ли они за команду "Динамо" или против? Такой у меня вопрос.

…И прямые оскорбления тренера, которые произошли в Тернополе, это нонсенс. Оскорблять нельзя, и вы видели, как ребята за него заступились. Они были готовы идти и выяснять отношения, чего раньше никогда не было. Команда заняла первое место, на тот момент вышла в финал Кубка, выиграла Суперкубок, играла в Лиге чемпионов. И к болельщикам, которые освистывали и оскорбляли своего главного тренера, у Мистера был резонный вопрос – вы кто? Вы можете быть нейтральными, не аплодировать Луческу, но должны поддерживать ребят на поле. Выходит, что если завтра будет другой тренер, они переобуются и будут поддерживать этих ребят?" – вопрошает Игорь Суркис. (Dynamo.kiev.ua, 22.05.21).

Вместе с тем в "Динамо" приняли решение, что абонементы, неиспользованные из-за пандемии, автоматически перейдут на следующий сезон. О чем киевляне сделали соответствующее заявление на своем официальном сайте в минувшую среду. В основном эти абонементы приобретаются как раз "ультрас". Таким образом, клуб четко дает понять – деньги своих болельщиков за форс-мажор ему не нужны. Если же "разочаровавшиеся" в команде желают вернуть потраченные средства на матчи, которые они не смогли посетить, все будет им возвращено до копейки. Пока заявок на возврат не поступало…

Кстати, что до финансов. Игорь Михайлович подтвердил в интервью общую сумму вложений своей семьи в клуб (порядка полтора миллиарда долларов), которую он озвучил на встрече с "ультрас". Вспомнил он и другую сказанную тогда фразу:

"Вы хотите мною командовать и диктовать, кто будет главным тренером. На это я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте "Динамо". Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже "Динамо". Как вы думаете, выстроится большая очередь?" (Ua-football.com, 22.05.21).

С предложением продажи клуба тоже никто на его нынешнего владельца и не выходил. Возможно, это только к лучшему. Поскольку игра миллионов знает немало примеров, когда команды продавались или переходили в другие руки, а затем исчезали с футбольной карты. "Металлист", "Днепр", "Арсенал", "Карпаты", донецкий "Металлург". И это далеко не полный список. Более того, он мог быть в разы длиннее, не будь в футболе людей, преданных футболу, искренне любящих его. Среди таких Игорь Суркис всегда выделяет своего старшего брата.

"Мой брат Григорий Суркис всю жизнь отдал футболу и, я бы сказал, открыл окно в Европу, привезя Евро-2012. С момента старта этого проекта он спал по 2-3 часа, убеждая УЕФА, что футбол должен развиваться не только в Западной, но и Восточной Европе. И он добился этого, посвятив 10 лет своей жизни. Я знаю это, потому что был рядом, и не могу не обращать на это внимание.

Если бы сегодня наши амбициозные руководители дали ему возможность продолжать работать в высших институциях, а не потеряли должность вице-президента УЕФА, то сегодня стоял бы вопрос, что финал Лиги чемпионов мог быть перенесен не в Португалию, а в Киев, учитывая, что наш город вышел из ограничительной зоны.

Когда-то я уже говорил, что хочу увидеть еще хотя бы один серьезный международный матч за время правления нашей федерацией. Просто хочу увидеть, порадоваться. Финал Лиги чемпионов – это не заслуга того, кто сегодня руководит нашим футболом. Это заслуга моего брата, потому что идея была вынесена за 4 года до финала", – подчеркнул президент "Динамо". (Dynamomania.com, 22.05.21).

Отдает должное Игорь Суркис и владельцу "Шахтера" Ринату Ахметову за то, что сохранил донецкий клуб. Оказывается, был момент, когда один из наших грандов также мог прекратить свое существование!

"У нього, як ні в кого, була можливість закрити цей проект, наголошую – дорогий проект. У це неможливо повірити, але він міг це зробити. Запевняю вас, що Ахметов любить Шахтар більше, ніж гроші. Кожен матч він пропускає через своє серце. На мій день народження він сказав, що ми споріднені душі. Його тост лунав так: вважаю, що срібні медалі підходять для Ігоря Михайловича, а я краще виглядаю із золотими.

У нас триває протистояння. Ми в нормальних людських стосунках, але на футбольному полі ми не поступаємося. Не ми з ним б'ємося на полі, а грають наші футболісти, наші філософії. Я обрав такий шлях, він – інший. Якщо немає Шахтаря, то немає й Динамо. І навпаки", – цитирует руководителя "бело-синих" Champion.com.ua (22.05.21).

В подтверждение слов своего босса динамовский клуб продолжает курс развития. Новый импульс в модернизации он получил как раз благодаря сотрудничеству с Мирчей Луческу. Тренер принципиально не захотел покупать новых игроков, доверившись имеющимся футболистам. При этом он высказал пожелание вкладывать деньги в обновление инфраструктуры, которая останется на долгие годы.

"Он попросил одно поле и построить перед вторым полем тренажерный зал. Мы пошли дальше. Делаем два поля – первое поле на базе уже готово, а шестое, думаю, будет засеяно к концу месяца. Мы делаем гибридную траву. Опять-таки, спасибо УАФ за то, что они запретили "Олимпику" играть на стадионе "Динамо", и мы смогли раньше приступить к нашему полю. К августу мы уже сможем на нем играть.

…Мы провели огромное количество матчей, вследствие чего поле пришло в негодность. Реанимировать его было бы очень сложно, поэтому мы приняли решение полностью поменять газон по новым технологиям. Этот газон был предназначен для ДЮСШ на Нивках, но мы оттуда его перевезли. И теперь купим газон для детско-юношеской школы. Но компания, которая его производит, сейчас делает поле для "Олимпийского" и не в состоянии изготовлять одновременно четыре поля. Они освободятся к сентябрю, и тогда мы сделаем газон для ДЮСШ.

Сейчас мы ведем переговоры по поводу искусственного покрытия на третьем поле на базе, ДЮСШ и манежа. Мы купили два новых автобуса Mercedes для детско-юношеской школы, на 27 мест каждый. Приобрели новый автобус для первой команды – в ближайшее время он будет в Киеве. И будем строить тренажерный зал перед вторым полем на базе. Это то, о чем Мирча Луческу изъявил желание. Не в таких больших объемах, но мы решили взяться за реконструкцию. Подчеркиваю – это будет на долгие годы в этой стране, и кто бы не был президентом клуба, эта инфраструктура будет работать на "Динамо" Киев", – резюмировал Игорь Суркис. (Fcdynamo.kiev.ua, 21.05.21).

ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ СБОРНОЙ

Тем временем, набрал ход последний этап подготовки сборной Украины к финальной части чемпионата Европы. Правда, проходит он пока с ограниченным кадровым потенциалом. Некоторые легионеры подъедут позже, поскольку лишь в этот уик-энд доиграли клубный сезон, а Александру Зинченко и его "Манчестер Сити" еще предстоит финал Лиги чемпионов с "Челси" 29 мая.

Главная задача для тренерского штаба "сине-желтых" – определиться с заявкой из 26 футболистов до 1 июня. К сожалению, одну потерю национальная команда уже понесла. Повреждение, полученное в финале Кубка Украины, не позволит полузащитнику "Динамо" Виталию Буяльскому сыграть на континентальном турнире. Хавбек начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая, но не судьба…

"Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала. Обследование показало, что у Виталия – трещина плюсневой кости ступни, что стало следствием столкновения в заключительном матче клубного сезона. Лечение и восстановление после такой травмы в среднем длится около месяца. Поэтому, к сожалению, полузащитник не сможет выступить на чемпионате Европы", – информирует Sector.depo.ua (21.05.21).

"В матче с "Зарей" получил удар по ноге, – рассказал динамовец в комментарии официальному клубному сайту (Fcdynamo.kiev.ua, 20.05.21). – О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина... Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается".

Первую из трех контрольных игр в период подготовки, с Бахрейном, украинцам довелось проводить без одного из лидеров столичной команды. Впрочем, пресса накануне куда больше внимания уделила самим спаррингам. Вернее, их значимости для Шевченко и его подопечных.

СМИ полагают, что причины, по которым в соперники нам достались, помимо Бахрейна, Северная Ирландия и Кипр, имеют две подноготные.

Первая. За последние 12 месяцев сборная Украины провела 11 матчей, и лишь в двух из них праздновала успех. Последняя виктория "сине-желтых" датирована октябрем 2020-го – минимальная домашняя победа над Испанией с голом еще одного динамовца Виктора Цыганкова. Так что, отталкиваясь от столь неудачных результатов, в выбранном перечне спарринг-партнеров нетрудно увидеть желание улучшить показатели сборной и к финальной части Евро-2020 подойти в хорошем настроении и позитивном психологическом состоянии.

"Да, договоренности с федерациями Бахрейна, Северной Ирландии и Кипра были зафиксированы еще до матчей с Францией, Финляндией и Казахстаном. Но выбор в пользу этих команд сделан осознанно, с целью сыграть с теми сборными, которые номинально точно Украине по подбору игроков и возможностям уступают. А значит, с прицелом в этих матчах не только наиграть связи, но и нивелировать неприятный шлейф предыдущих матчей посредством, конечно же, побед", – пишет Soccer365.ru (20.05.21).

Вторая причина заключается в том, что все три подготовительных матча Украина проведет на своей территории. Следовательно, УАФ, чтобы остаться в родных пенатах, пришлось выбирать не самых впечатляющих с точки зрения силы оппонентов. На условия, выдвинутые УАФ, согласиться могли представители далеко не каждой сборной.

"Вполне естественно, что федерация печется об интересах национальной сборной. Но это не должно доходить до маразма, как в нашей стране. О клубах тоже нельзя забывать. И вроде как формула "сильные клубы – сильная сборная" продолжает оставаться актуальной. Тогда почему у нас к клубам такое отношение? Почему у нас, чтобы подготовить поле для сборной, запрещают команде играть на привычном стадионе, вынуждают ее начинать спешные поиски запасной арены, переносить матч, а потом выясняется, что игра сборной пройдет не во Львове, а в Киеве. Где такое видано?

Бахрейн так Бахрейн... В Харькове, так в Харькове… Только вот какой смысл в игре с Бахрейном 23 мая, если следующий официальный товарищеский матч пройдет аж через полторы недели, 3 июня? Что это за пауза такая? Как-то странно все это…" – возмущается главный редактор еженедельника "Футбол" Андрей Шахов. (Fraza.com, 17.05.21).

В воскресенье же вечером оказалось, что скромный представитель Азии не из робкого десятка. Сборная, занимающая в рейтинге ФИФА 99-ю строчку, едва не увезла победу с ОСК "Металлист". Вновь украинцев выручил Виктор Цыганков, сравнявший счет уже в компенсированное время (1:1).

Конечно, результат в контрольных матчах в современном профессиональном футболе давно не важен. Что после завершения встречи подтвердил и Андрей Шевченко.

"Для меня в этих матчах результат не имеет значения. Для меня важна физическая форма футболистов. Важна структурная игра команды. Мы готовим сборную к тем встречам, которые нас ждут на чемпионате Европы. Поэтому будут эксперименты, будут изменения позиций, будем давать шанс играть всем", – подвел итог спаррингу наставник украинцев. (Footballua.tv, 24.05.21).

Тем не менее, эксперименты не должны бить по футболу на выходе. Контрольные матчи нужны еще и для поиска золотой середины уже в официальных встречах.

Как бы там ни было, следующую игру Украина проведет только через полторы недели. Пауза ощутимая, и пока логичной и оправданной никак не выглядящая. Действительно, зачем тогда стоило собираться раньше, перекраивать календарь и заканчивать чемпионат Украины в начале мая?

Остается надеяться на осведомленность людей, ответственных за результат "сине-желтых" на Евро. В противном случае поднятые вопросы придется задавать повторно и уже в другой тональности после окончания континентального форума.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Прощание с Александром Чубаровым. К сожалению, киевское "Динамо" вновь понесло невосполнимую потерю. На 79-м году ушел из жизни многолетний администратор команды Александр Чубаров. Утром 20 мая на территории военного госпиталя собрались родные и близкие, друзья и бывшие коллеги Александра Федоровича, чтобы провести его в последний путь. Среди них было много людей, чьи судьбы связаны с киевским клубом, которому он посвятил весомую часть своей жизни. Было много теплых слов и воспоминаний о человеке, который искренне любил жизнь, и она отвечала ему взаимностью.

От имени клуба соболезнования родным и близким выразил президент "Динамо" Игорь Суркис:

"С безграничной скорбью встретив печальную весть о смерти Александра Федоровича Чубарова, выражаю искренние соболезнования его семье, родным и близким. Не стало человека, который долгие годы верой и правдой служил киевскому "Динамо" ". (Fcdynamo.kiev.ua, 18.05.21).

"Александр Федорович был легендой не только киевского "Динамо", он внес огромный вклад в развитие всего отечественного футбола, всеми силами, опытом и знаниями помогал его становлению и укреплению во времена Независимости. А еще он был очень порядочным, отзывчивым, искренним человеком с очень колоритным чувством юмора", – высказал прощальные слова семье Александра Чубарова почетный член УЕФА Григорий Суркис. (Fcdynamo.kiev.ua, 18.05.21).

Дисквалификация Гельзина и Севидова. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в пятницу, 21 мая, принял решение по делу президента ФК "Олимпик" Владислава Гельзина. Руководителя донецкого клуба дисквалифицировали на пять лет и столько же условно. Также он оштрафован на 250 тысяч гривен.

"Он неправомерно врывался в судейскую комнату, чем давил на арбитров и мог повлиять на их поведение на поле, а также нецензурно высказывался после матча во время прямого эфира. За поведение и вред репутации футбола Гельзин получил наказание, прямая санкция – 5 лет, плюс 5 – условно с испытательным сроком в 2 года после истечения прямой санкции. Решение может быть обжаловано в апелляционном комитете УАФ, а после – в Лозанне", – внес разъяснения секретарь КДК Игорь Грищенко. (Ua.tribuna.com, 21.05.21).

"Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Так что отношусь к этому решению философски. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.

"Олимпик"? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да. Может, нет. Я подумаю. Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха", – жестко прокомментировал вердикт В.Гельзин. (Meta-ratings.com.ua, 21.05.21).

После такого "расстрельного" приговора президенту и одновременно финансовому донору клуба, можно смело поставить жирную точку под перспективой его дальнейшего развития. Это наверняка означает, что и без того гонимый из родного дома войною донецкий коллектив теперь потеряет последнюю надежду на то, чтобы вообще выжить.

Если смысл определения КДК меры наказания заключался в том, чтобы не дать "Олимпику" никаких шансов, тогда формулировка о дисквалификации Гельзина вполне логична и понятна. Но ведь футбольная фемида должна пользоваться карающим мечом с целью профилактики нарушений буквы закона, а не как инструментом для совершения убийства. Тем более, что виновный публично раскаялся за содеянное, осознав свою ошибку. Неужели цена его несдержанности должна быть такой принципиально высокой?

А днем ранее Апелляционный комитет федерации пожизненно запретил заниматься любой футбольной деятельностью Александру Севидову. АК удовлетворил жалобу Комитета по этике и честной игры, и апелляция Севидова была полностью отклонена. Ранее УАФ запретила тренеру любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет. Специалист был обвинен в организации договорных матчей во время работы в Сумах.

"Комментировать собственно говоря нечего. Конечно, я буду обращаться в Спортивный суд Лозанны, чтобы отменить это решение. Решение, которое ни на что не натянешь. Есть понимание, как мне действовать дальше. Нарушены все регламентные нормы. Беспредел, иначе это решение не назовешь.

Не хочу оправдываться, но пусть наберутся смелости и прямо скажут и покажут хоть один матч, в котором был замешан Севидов. Это жесткое решение, несправедливое, ведь нет никаких доказательств, все только на догадках и слухах "там услышали", "Там сказали". Не могу понять, первое решение было отстранить на пять лет. Три года длилась апелляция, ничего не смогли доказать. И вот сейчас такое решение. Конечно, будем разбираться и однозначно подавать в CAS", – пообещал А.Севидов. (Footboom.com, 20.05.21).

Рокировка в "Александрии". В начале недели официальный сайт александрийцев отрапортовал об изменениях на тренерской скамье. Руководство клуба и наставник Владимир Шаран приняли решение о завершении сотрудничества. Подготовку к следующему сезону команда начнет с новым рулевым Юрием Гурой, который с июня 2014 года работал тренером в структуре "Александрии".

"Какие могут быть эмоции, если я работал в клубе 10 лет с небольшим перерывом? Конечно, очень тяжело. Состояние такое, что хочется отдохнуть.

Я неоднократно становился тренером этой команды в Первой лиге и назначался лучшим тренером в Премьер-лиге. Мы достигали неплохих результатов в течение этих восьми лет. Команда и из Первой лиги выходила с первого места, и в еврокубках трижды участвовала. Мы довольны своей работой, думаю, как и болельщики. В этом году есть объективные причины, почему так случилось. Мы с президентом поговорили, остались друзьями, так что все нормально", – объяснил причины своей отставки В.Шаран. (Footballua.tv, 14.05.21).