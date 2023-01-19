Дебют Мудрика? Где смотреть ''Ливерпуль'' – ''Челси'': расписание трансляций матча чемпионата Англии

"Ливерпуль" и лондонский "Челси" и в субботу, 21 января, сразятся в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Принципиальный поединок команд, которые испытывают серьезные проблемы в нынешнем сезоне, может стать дебютным в составе "синих" для украинца Михаила Мудрика.

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Встречу примет легендарный стадион "Энфилд Роуд". Начало игры – в 14:30 по киевскому времени. Украинские любители футбола смогут поддержать своего соотечественника у экранах своих телевизоров и девайсов благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Он также доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV, а также сервисе аpp.setantasports.com.

Отметим, что обе команды крайне неудачно проводят нынешний розыгрыш чемпионата. В турнирной таблице соперники расположились на соседних позициях: "Ливерпуль" занимает 9-е место, а "Челси" идет следом. В активе обоих коллективов 28 набранных очков, но у "красных" на игру меньше. К тому же, у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей – +9 против +1 у лондонцев.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 100 миллионов евро, из которых 30 составят бонусы, установив трансферный рекорд Украины. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Михаил не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Также стало известно, сможет ли наш футболист помочь новой команде в плей-офф Лиги чемпионов. А в России вскипели из-за трансфера украинца, назвав его "левым мизинцем Шевченко". СМИ также назвали фантастическую зарплату Мудрика в "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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