В ''Шахтере'' впервые рассказали, почему Мудрик не перешел в ''Арсенал''

Руководство донецкого "Шахтера" готовилось к тому, чтобы отложить трансфер футболиста сборной Украины Михаила Мудрика до лета, так как не мог договориться с лондонским "Арсеналом". "Горняков" не устраивало не само предложение, а форма оплаты и размер бонусных выплат, на которые готовы были пойти англичане.

Видео дня

Об этом в интервью The Athletic рассказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. По его словам, когда в переговоры вмешался лондонский "Челси", который отправил в расположение "горняков" своих представителей, он понял, что именно "аристократы" станут новой командой Мудрика.

"Окончательное предложение двух клубов – это одна и та же цифра. Фиксированная часть, переменная часть, бонусы. Но если заглянуть внутрь фиксированной части и бонусов, то это были совсем разные предложения. Дело касалось разного графика выплат, разного вида бонусов. Да, мы можем говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть как-то достижимы и реалистичны, скажем так. Поэтому в данном случае "Челси" в некоторых моментах был гораздо серьезнее и справедливее", – сказал Палкин.

Накануне Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!