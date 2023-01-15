В Польше, где ''стоят на голове, помогая Украине'', возмутились поступком ''Шахтера'' на 100 млн евро

Президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек высказал недовольство продажей "Шахтера" Михаила Мудрика. Футболист сборной Украины за 100 млн евро перешел в лондонский "Челси".

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У себя в Twitter 66-летний Бонек упрекнул донецкий клуб в том, что тот совершает такие продажи в непростое время.

"Поляки стоят на голове, помогая Украине. Прочитал, что молодой футболист будет зарабатывать много миллионов, а "Шахтер" получил 60-70 миллионов евро за трансфер. Что-то мне тут не нравится...." – написал Бонек.

Эти слова польского функционера вызвали большое возмущение на родине.

"Донецкий "Шахтер" более 8 лет координирует гуманитарную помощь, потому что страна подверглась нападению еще в 2014 году. Позвольте вам подсказать, что организации, в которой вы работаете, было наплевать на Украину до 24 февраля 2022 года, а россияне грелись в УЕФА, словно ничего не произошло Пожалуйста, направьте туда моральные дилеммы", – пишут юзеры.

Другой комментатор напомнил Бонеку о его прошлом, когда тот в 1982-м году перешел в "Ювентус".

"1982 год, разгар военного положения, люди пытаются свести концы с концами, магазины пустые, преследования, депортации, а молодой футболист едет зарабатывать миллионы в Италию. Что-то здесь не так", – иронично пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "Стемфорд Бридж" болельщики горячо приветствовал Мудрика во время его презентации в "Челси". На арену 22-летний лидер сборной Украины вышел с желто-синим флагом.

После того, как диктор назвал имя украинца и он появился на газоне, болельщики стали аплодировать и громко гудеть.

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