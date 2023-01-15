Стадион в Лондоне устроил овации футболисту сборной Украины во время презентации в ''Челси''. Видео

Заполненный лондонский стадион "Стемфорд Бридж" горячо приветствовал украинского полузащитника Михаила Мудрика во время его презентации в "Челси". На арену 22-летний лидер сборной Украины вышел с желто-синим флагом.

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После того, как диктор назвал имя украинца и он появился на газоне, болельщики стали аплодировать и громко гудеть.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января Мудрик официально перешел из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси", где будет выступать под номером 15.

Сумма трансфера составила 100 млн евро, что сделало переход Мудрика самым дорогим в истории украинского футбола. 70 млн евро "Шахтер" получит сразу. Остальные 30 будут распределены в виде бонусов.

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