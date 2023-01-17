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"Сразу попахивает": в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца "левым мизинцем Шевченко"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,4 т.
'Сразу попахивает': в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца 'левым мизинцем Шевченко'

Российский футбольный агент Алексей Сафонов возмущенно отреагировал на переход футболиста сборной Украины Михаила Мудрика за 100 миллионов евро. Менеджер выразил уверенность в том, что трансфер игрока якобы не имеет ничего общего со спортом, а самого полузащитника унизительно сравнил с легендарным Андреем Шевченко.

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''Сразу попахивает'': в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца ''левым мизинцем Шевченко''

Об этом Сафонов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он назвал сумму, которую "аристократы" заплатили за нашего соотечественника, не соответствующей уровню Мудрика и обвинил "Челси" в жадности.

''Сразу попахивает'': в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца ''левым мизинцем Шевченко''
Мудрик

"Мудрик – левый мизинец от уровня Андрея Шевченко. Просто сразу попахивает, как раньше в футболе говорили, или откатами, или еще чем‑то. Тут футболом пахнет в меньшей степени. Как за игрока, который провел один сезон, 100 млн давать и подписывать на 8,5 лет… Он через год сдуется. "Челси" потратил уже 421 млн. Они из жадности столько игроков набрали, что им надо сейчас часть игроков отзаявлять, потому что в Лиге чемпионов ограничено количество тех, кого можно заявить", – сказал россиянин.

''Сразу попахивает'': в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца ''левым мизинцем Шевченко''

Отметим, что генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

''Сразу попахивает'': в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца ''левым мизинцем Шевченко''

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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