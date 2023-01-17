''Сразу попахивает'': в России вскипели из-за трансфера Мудрика, обозвав украинца ''левым мизинцем Шевченко''

Российский футбольный агент Алексей Сафонов возмущенно отреагировал на переход футболиста сборной Украины Михаила Мудрика за 100 миллионов евро. Менеджер выразил уверенность в том, что трансфер игрока якобы не имеет ничего общего со спортом, а самого полузащитника унизительно сравнил с легендарным Андреем Шевченко.

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Об этом Сафонов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он назвал сумму, которую "аристократы" заплатили за нашего соотечественника, не соответствующей уровню Мудрика и обвинил "Челси" в жадности.

"Мудрик – левый мизинец от уровня Андрея Шевченко. Просто сразу попахивает, как раньше в футболе говорили, или откатами, или еще чем‑то. Тут футболом пахнет в меньшей степени. Как за игрока, который провел один сезон, 100 млн давать и подписывать на 8,5 лет… Он через год сдуется. "Челси" потратил уже 421 млн. Они из жадности столько игроков набрали, что им надо сейчас часть игроков отзаявлять, потому что в Лиге чемпионов ограничено количество тех, кого можно заявить", – сказал россиянин.

Отметим, что генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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