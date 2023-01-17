Сможет ли Мудрик сыграть за ''Челси'' в плей-офф Лиги чемпионов: что говорит регламент турнира

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который обошелся клубу в 100 млн евро (30 млн – бонусы. – Ред.), может быть заявлен за команду в 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на то, что полузащитник выступал на групповой стадии турнира за донецкий "Шахтер", который продолжит борьбу в Лиге Европы, регламент позволяет ему выходить на поле в составе "аристократов".

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Участники Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА могут дозаявить на плей-офф максимум трех футболистов. Начиная с сезона 2018/19, не имеет значения, играл ли новичок в текущем розыгрыше еврокубков за другой клуб, напоминает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА).

Это правило работает, даже если его предыдущая команда еще продолжает борьбу. Клубы должны сообщить об изменениях в заявках до 3-го февраля.

Таким образом, Мудрик сможет помочь "Челси" в противостоянии с дортмундской "Боруссией", если лондонцы внесут его в заявку на турнир. Первую встречу с коллективом из Германии лондонцы проведут 15 февраля на выезде. А ответная игра состоится в столице Англии 7 марта. В нынешнем розыгрыше ЛЧ украинец забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Отметим, что генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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