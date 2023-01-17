newspaper
img

Сможет ли Мудрик сыграть за "Челси" в плей-офф Лиги чемпионов: что говорит регламент турнира

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,7 т.
Сможет ли Мудрик сыграть за 'Челси' в плей-офф Лиги чемпионов: что говорит регламент турнира

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который обошелся клубу в 100 млн евро (30 млн – бонусы. – Ред.), может быть заявлен за команду в 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на то, что полузащитник выступал на групповой стадии турнира за донецкий "Шахтер", который продолжит борьбу в Лиге Европы, регламент позволяет ему выходить на поле в составе "аристократов".

Видео дня

Участники Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА могут дозаявить на плей-офф максимум трех футболистов. Начиная с сезона 2018/19, не имеет значения, играл ли новичок в текущем розыгрыше еврокубков за другой клуб, напоминает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА).

Сможет ли Мудрик сыграть за ''Челси'' в плей-офф Лиги чемпионов: что говорит регламент турнира

Это правило работает, даже если его предыдущая команда еще продолжает борьбу. Клубы должны сообщить об изменениях в заявках до 3-го февраля.

Мудрик

Таким образом, Мудрик сможет помочь "Челси" в противостоянии с дортмундской "Боруссией", если лондонцы внесут его в заявку на турнир. Первую встречу с коллективом из Германии лондонцы проведут 15 февраля на выезде. А ответная игра состоится в столице Англии 7 марта. В нынешнем розыгрыше ЛЧ украинец забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Сможет ли Мудрик сыграть за ''Челси'' в плей-офф Лиги чемпионов: что говорит регламент турнира

Отметим, что генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Сможет ли Мудрик сыграть за ''Челси'' в плей-офф Лиги чемпионов: что говорит регламент турнира

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!