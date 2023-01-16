Тренер ''Арсенала'' отреагировал на неудачу с трансфером Мудрика

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета спокойно отреагировал на то, что его клубу не удалось завершить трансфер футболиста сборной Украины Михаила Мудрика. Испанский специалист подчеркнул, что "канониры" намерены усилить свой состав, но будут делать это с максимальной выгодой для себя.

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Об этом Артета заявил на пресс-конференции после победы "Арсенала" в лондонском дерби над "Тоттенхэмом", информирует Metro. Наставник команды Александра Зинченко подчеркнул, что работает над прогрессом своих подопечных.

"Я горжусь тем, что у меня есть такие игроки. Мы всегда хотим попытаться усилить состав. Клуб первым пытается сделать все возможное, чтобы добиться прогресса игроков, которые у нас есть. Но я думаю, что у нас должна быть некоторая дисциплина, и мы должны быть очень последовательны в достижении целей, а также в том, что мы можем сделать в определенный момент. Мы можем сделать игроков лучше, давайте сосредоточимся на этом", – сказал Артета.

Напомним, "Арсенал" считался главным фаворитом в борьбе за Мудрика, однако "Шахтер" отклонил все три предложения лондонцев. В итоге украинский талант перешел в другой лондонский клуб – "Челси". Михаил подписал контракт на 8,5 лет, а "горняки" получат за него 100 миллионов евро, из которых 30 составят бонусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, лондонский стадион "Стэмфорд Бридж" устроил овации Михаилу Мудрику во врем представления его в качестве футболиста "Челси". А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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