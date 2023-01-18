СМИ назвали фантастическую зарплату Мудрика в ''Челси''

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик получил впечатляющий контракт с лондонским "Челси", куда он перешел из донецкого "Шахтера" за 100 миллионов евро, установив трансферный рекорд нашей страны. 22-летний атакующий полузащитник подписал соглашение до 2030 года с многомиллионной зарплатой.

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По данным авторитетного издания The Athletic, оклад Мудрика составит 97 тысяч фунтов в неделю (111 тысяч евро). За год эта цифра составит 5,75 миллионов в европейской валюте. При этом интересно, что это далеко не самая высокая зарплата в лондонском клубе. Так воспитанники академии "Челси" Лофтус-Чик и Хадсон-Одои зарабатывают по 150 и 120 тысяч фунтов соответственно, а опытный Рахим Стерлинг получает в три раза больше украинца.

Кроме того, стали известны новые детали перехода Мудрика в стан "аристократов". В частности, украинец подписал контракт на 7,5 лет с возможность продления еще на один год.

Отметим, что генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Мудрик не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Также стало известно, сможет ли Михаил помочь новой команде в плей-офф Лиги чемпионов. А в России вскипели из-за трансфера украинца, назвав его "левым мизинцем Шевченко".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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