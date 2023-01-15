Официально. Футболист сборной Украины перешел в ''Челси'' за 100 млн евро и вошел в историю

Украинский полузащитник Михаил Мудрик перешел из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси", где будет выступать под номером 15. О подписании 22-летнего футболиста сборной Украины сообщает официальные ресурсы английского клуба.

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Сумма трансфера составила 100 млн евро, что сделало переход Мудрика самым дорогим в истории украинского футбола. 70 млн евро "Шахтер" получит сразу. Остальные 30 будут распределены в виде бонусов.

Условием для выплат этих бонусов станет победа "Челси" в чемпионате Англии либо в Лиге чемпионов в течение всего действия контракта Мудрика (8,5 лет).

Перед подписание стало известно, что переход Михаила в "Челси" стало принципиальной позицией руководства "Шахтера". Михаилу было доведено до информации, что в случае несогласия, он вообще никуда не перейдет.

Изначально купить футболиста хотел главный конкурент "Челси". Первое предложение"Арсенал" сделал в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиона евро), что не устроило "горняков".

4 января после второго предложения "Шахтер" поставил ультиматум, отказавшись продавать Мудрика за 62 миллионов фунтов стерлингов (70,5 миллионов евро).

12 января "Арсенал" сделал третье предложение в размере 90 млн евро (20 млн в виде бонусов), на которое "Шахтер" якобы согласился.

После этого СМИ сообщили, что Мудрик стал игроком лондонского "Арсенала" и в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с "канонирами" с зарплатой в 42 тыс. евро в неделю.

Однако в последний момент на рынок вышел "Челси", который перебил ставку конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. Портал transfermarkt оценивал 22-летнего хавбека в 40 млн евро.

Михаил за первую команду "Шахтера" выступал с 2018 года. За это время провел 44 матча во всех турнирах. Отметился 12 забитыми мячами и сделал 17 передач. Из них 10 голов (и 8 передач) было забито в текущем сезоне.

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