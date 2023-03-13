''Жадное Пузо, хватит ныть'': Усик резко отреагировал на очередное требование Фьюри

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) резко ответил на новое требование британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) относительно организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник, комментируя призыв Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, исключить из контракта пункт о реванш уличил соперника во лжи.

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Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице Усика в социальной сети Instagram. Он призвал Фьюри подписать соглашение на бой или освободить пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

"Жадное Пузо, пункт о реванше в контракте был инициирован твоей стороной, а не моей. Хватить ныть и пытаться уйти от боя. Будь мужиком. Подписывай контракт или освободи пояс. Мне нужен бой за звание абсолютного чемпиона мира, а не твои тупые игры", – грозно сказал Усик.

Ранее украинский чемпион согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить. В свою очередь, экс-чемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри.

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