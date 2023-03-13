Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) предложил украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который намечен на 29 апреля. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, назвал это повышением ставок.

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Об этом Фьюри заявил в своем новом видеообращении, которое он выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Он снова обвинил Усика в том, что тот старается выбить для себя максимально выгодные финансовые условие, а также посоветовал ему думать только о предстоящем бое.

"Сегодня я разговаривал с юристами, и люди Усика говорили о пунктах о реванше и другой всякой ерунде. Ну, что ж, вот один пункт, чтобы повысить ставки: как насчет того, чтобы не было гребаного пункта о матче-реванше для нас обоих? Давай полностью поднимем ставку. Не беспокойся о том, сколько долларов ты сможешь заработать после поражения, беспокойся о бое. Итак, 29 апреля, без пункта о реванше, победителю достается слава, а проигравший идет домой со своим членом в руках. Как насчет этого? Соглашайся на это, гребаная с*чка", – сказал Тайсон.

Ранее Александр Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить. В свою очередь, экс-чемпион Карл Фроч назвал позором ситуацию вокруг боя Усик – Фьюри.

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