''Это такой позор...'' Экс-чемпион мира сделал резкое заявление о бое Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Карл Фроч выразил недовольство тем, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и его соотечественник Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не могут договориться о проведение исторического боя в хэвивейте. Экс-боксер подчеркнул, что подобные грандиозные сражения очень ждут болельщики, для которых и существует спорт.

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Об этом Фроч заявил в эфире своего YouTube-шоу Froch on Fighting. Британец отметил, что если оба соперника хотят провести бой, то он несомненно состоится, однако в случае отмены поединка по каким-то причинам это будет настоящим позором для бокса и всего спорта.

"Я уверен, что Фьюри хочет этого боя. Он уверен, что выйдет в ринг и побьет любого. Усик – опасный, особенный боец с отличной техникой, но он недостаточно большой. Почему этот бой до сих пор не анонсирован, я не знаю. Когда такие бои не происходят, то наступает большое разочарование для фанатов. Надеюсь, он скоро состоится. Фьюри против Усика – этот бой должен состояться. Это объединительный бой, Усик отобрал все пояса у Энтони Джошуа, побив его дважды, а Тайсон Фьюри для меня лучший супертяж в мире. Это такой позор, если этот бой не состоится, так что, надеюсь, он произойдет", – сказал Фроч.

Ранее Тайсон отказался выходить на ринг против украинца в Саудовской Аравии. Также британец не принял выгодное предложение о распределении гонорара. Кроме того, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее. Украинец спародировал Тайсона и назвал его "Большим Пузом", которое он будет бить.

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