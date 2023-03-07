''Буду бить Большое Пузо'': Усик показал эпичную пародию на сумасшедшего Фьюри. Видео

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) показал пародию на британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24) и его манеру общения с прессой. Наш соотечественник при этом отметил, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, без внимания камер и журналистов ведет себя совершенно иначе.

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Об этом сам Усик заявил в интервью легендарному английскому футболисту Гари Невиллу и его YouTube-проекту The Overlap. Объединенный чемпион супертяжелого веса своей пародией рассмешил бывшего игрока "Манчестер Юнайтед", с которым тот выиграл 20 трофеев.

"Тайсон Фьюри – Большое Пузо. Я буду его бить. Я его не боюсь. Просто смотрю на него", – сказал Усик, продемонстрировав общение британца с журналистами и его высказывания в адрес соперника.

"Бла-бла-бла... "Ты – белый кролик", бла-бла-бла. Потом камеры убирают и он такой: "Удачи". Я смотрю – ну ты сумасшедший. Когда камер нет, он ведет себя нормально", – поделился впечатлениями украинский боксер.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

Напомним, в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения. А экс-чемпион Александр Гвоздик назвал главное преимущество британца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик оценил бой с Фьюри и сравнил его с Энтони Джошуа (24-3, 22 КО). Также он отметил, что физические данные Цыганского короля не говорят о том, что он сильнее.

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