''Забыл, как нюхал подмышки Кличко?'' Украинцы высмеяли Поветкина, который хочет разобраться с Усиком из-за слов о России

Украинские любители бокса высмеяли россиянина Александра Поветкина, который хотел бы разобраться с Александром Усиком (20-0, 13 КО) из-за слов нашего соотечественника о стране-агрессора. Русский Витязь в разговоре с другим экс-чемпионом Григорием Дроздом назвал высказывания об РФ "оскорблением нашей страны".

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На странице Спорт Обоз в социальной сети Facebook наши фанаты спорта бурно отреагировали на это желание Поветкина. Они отметили, что если боксеры выйдут в ринг, то от россиянина не останется мокрого места, а также напомнили Z-патриоту о бое с Владимиром Кличко в Москве в 2013-м, который Витязь разгромно проиграл, четырежды побывав в нокдауне.

"Забыл, как нюхал подмышки Кличко? Или напомнить, сколько раз Владимир протер полринга этим поветкиным?", "Пусть с пуйлом разберется и получит пояс", "Воля к самосохранению отсутствует", "Усик отобьет Поветкину остатки жидкой биомассы в черепной коробке, которая находится у него вместо мозгов", "Господи, да заканчивайте гавкать уже из Мордора. Весь рашен бокс и ногтя Усика не стоит. Куда вы лезете, алконавты", "А куда там руццкий военный корабль пошел?" – пишут в комментариях читатели.

Ранее чемпион тяжелого веса Артур Бетербиев в насмешливой и пренебрежительной форме высказался о позиции Усика в отношении России, назвав его больным человеком. В свою очередь Усик выразил разочарование из-за реакции многих людей в мире, которые думают, что война в Украине – это выдумка и игра. Он также критиковал Запад за недостаточную помощь нашей стране.

Жена Усика Екатерина рассказала о том, что Поветкин связывался с ее супругом после начала вторжения РФ в Украину. Боксер из РФ начал рассказывать нашему чемпиону о том, что "в Украине что-то не так". Сам спортсмен из страны-агрессора, рассказывая о звонке Усику, использовал кремлевский штамп о "восьми годах на Донбассе".

Александр резко выступил против допуска РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков. Кроме того, объединенный чемпион категорично высказался об украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик намекнул на бой с британцем Тайсоном Фьюри, после чего россияне принялись массово желать украинскому чемпиону поражения. Кроме того, представители страны-агрессора взбесились из-за проукраинского ультиматума нашего соотечественника британцу.

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