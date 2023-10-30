'Высокомерие и жажда денег': промоутер Усика раскритиковал Фьюри за бой с Нганну и поставил Тайсону ультиматум

Промоутер Александра Усика (21-0, 14 КО) Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за поединок против дебютанта бокса Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). Представитель нашего соотечественника также отметил, что Цыганский король, как называют британца, обязан подраться с его клиентом 23 декабря.

Об этом Красюк заявил в интервью порталу Sky Sports. Он отметил, что к бою с Нганну обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) подошел без должного настоя и уважения к сопернику, за что моментально поплатился в третьем раунде, когда Фрэнсис сумел отправить Тайсона в нокдаун.

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"Все, включая Усика, не давали Нганну особых шансов. Но этот человек потряс мир. Фьюри недооценил своего противника. Высокомерие, отсутствие дисциплины и жажда денег приводят к таким обстоятельствам. Но у нас подписан контракт на бой 23 декабря, и Фьюри не может этого избежать", – категорически подчеркнул Красюк.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. Сразу после окончания боя британца и французского камерунца Усик поднялся в ринг и устроил дуэль взглядов с Тайсоном.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен категорично заявил, что поединок британца и украинца за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в нынешнем году не состоится. В ответ Александр выступил с жестким требование к команде Тайсона.

Также было опубликовано видео реакции болельщиков в Эр-Рияде на легендарного Криштиану Роналду и Усика. Сам украинец прокомментировал победу Фьюри над Нганну. Кроме того, в сети появился ролик с реакцией Александра на нокдаун, в котором побывал Тайсон в третьем раунде боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик и Тайсон Фьюри неожиданно столкнулись в Эр-Рияде. Наш боксер поднял британца, а затем прокомментировал это украинской поговоркой. А промоутер Эдди Хирн призвал забыть о поединке между ними.

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