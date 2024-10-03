'Твоя ошибка! Я против всего мира': Фьюри грозно обратился к Усику перед реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) сделал новый грозный выпад в адрес Александра Усика (22-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, назвал ошибкой нашего соотечественника то, что он не смог досрочно победить в первом бою соперников 18 мая.

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Об этом Фьюри написал на своей странице в социальной сети Instagram. Тайсон послал к черту самого Усика и всю его команду, а также выразил уверенность в том, что победит украинца в реванше и в третий раз станет чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

"У тебя был шанс меня нокаутировать, но ты не закончил работу! Твоя ошибка! Теперь ты точно почувствуешь свирепость моей угрозы. К черту Александра Усика! К черту Эгиса Климаса! К черту Александра Красюка! И если вы топите за Усика, к черту и вас тоже! Цыганский король идет за вами. 21 декабря будет моим – я против всего мира. Встречайте трехкратного чемпионом мира!" – заявил Фьюри.

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию. СМИ опубликовали впечатляющую статистику Усика.

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