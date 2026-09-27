В Киеве армия РФ обстреляла СТО и нежилое здание: возник пожар, есть погибший. Фото и видео

В ночь на 27 сентября российские войска атаковали Киев с помощью беспилотников. В Соломенском районе загорелось одноэтажное здание СТО, а в Шевченковском районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.

Видео дня

О последствиях атаки сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Подробности о ситуации в Шевченковском районе также обнародовал мэр Киева Виталий Кличко: среди пострадавших – женщина и двое 16-летних детей. Медики госпитализируют их.

Главные истории дня

В Соломенском районе в результате попадания БПЛА загорелось одноэтажное здание СТО. Спасатели не допустили распространения огня на расположенное рядом заведение общественного питания.

Около трех часов ночи возгорание было ликвидировано.

В то же время в Шевченковском районе российский беспилотник попал в нежилое здание. Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины. Пожар на этом месте также был ликвидирован.

ГСЧС призвала жителей и гостей столицы во время воздушной тревоги не находиться на открытой местности и укрываться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 сентября Россия атаковала Украину 170 беспилотниками различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 147 вражеских БПЛА. Попадания зафиксировали в 18 точках, еще в восьми — падение сбитых целей и их обломков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!