В команде Усика впервые прокомментировали апелляцию Дюбуа на результат боя

Промоутер объединенного чемпиона супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) Александр Красюк выразил уверенность в том, что команде Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) не удастся добиться отмены результата поединка 26 августа. Британец и его менеджеры намерены опротестовать исход боя из-за решения рефери Луиса Пабона посчитать удар лондонца в живот нашего соотечественника нелегитимным.

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Об этом Красюк заявил в интервью корпорации Sky Sports. Представитель украинского боксера спокойно воспринял протесты со стороны Дюбуа и его команды, которая потребует от организаций признать поединок несостоявшимся или назначить Усику незамедлительный реванш с Даниелем.

"Ноль процентов или отрицательная вероятность того, что апелляция будет успешной", – подчеркнул Красюк.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился нокаутом британца в девятом раунде. Также Александр резко отреагировал на тех, кто оправдывает Даниеля за удар ниже пояса.

Кроме того, украинец не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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