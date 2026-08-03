Блог | Эффект домино: почему совокупность кризисов может стать главной угрозой для России
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Я продолжаю следить за жалобами россиян на Wildberries, и мне это нравится. Не знаю, откуда у меня это извращение, но пусть будет так.
Но сначала история из жизни.
Когда-то меня так изрядно избили стаей (одесские хулиганы конца 90-х), что я оказался в больнице. Набор травм был классический: ребра, сотрясение мозга, пара переломов, ушибы почек и всякие мелочи по телу.
Ни одна из травм не была опасной для жизни. Но я чуть не умер тогда в больнице. Как сказал врач: – Травм много, и когда они все сразу начинают давить на организм – тот может и не выдержать. Мне повезло, почки заработали, отвалялся с капельницей и пошёл дальше. Так вот. Возвращаемся в Россию.
У неё нет одной критической проблемы. Их куча.
Неспособность компаний, занимающихся жилищным строительством, возвращать кредиты банкам не является смертельной для РФ.
Неспособность поддержать горнодобывающую промышленность (уголь и ещё ряд природных ископаемых).
Неспособность восстановить провальный логистический комплекс страны (РЖД, автоперевозки, авиаперевозки).
Неспособность контролировать рост безнадежных кредитов в банках.
Неспособность справиться с инфляцией.
Неспособность взять под контроль топливный кризис.
Неспособность ликвидировать дефицит бюджета.
Неспособность компенсировать убытки продавцам Wildberries.
Неспособность...
Каждая из этих проблем сама по себе не является смертельной для РФ.
Но в совокупности они могут запустить падение домино, которое в какой-то момент повалит всю систему. Питуну пох*р, но россияне, которые каждый день ощущают падение доминошек на своей жизни, начинают ныть.
Потому что одно дело – накручивать себя очередной "маленькой победоносной войной, потому что мы же русские, с нами Бог", а совсем другое – довоеваться до кризиса 90-х, про*бав страну, и остаться с рушащейся экономикой во время экспедиционной операции в чужой стране, когда у вас экспедиционная группировка численностью около 700 тыс. человек, которая в эти сложные времена выжирает *бейшие ресурсы.
Так что сейчас происходят гигантские изменения. Россияне от "Мы русские оккупанты" переходят к стадии "Нас*ите, но не бейте". Этот сдвиг – это работа Украины сроком в 12 лет. Не игнорируйте это, это большое событие.
"Надо давить, давить, давить, и они должны рассыпаться" (с) Павел Петриченко.
Надо ещё жать, но они уже начали сыпаться. Скрестим пальцы, чтобы доминошки упали как можно быстрее.