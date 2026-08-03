Я продолжаю следить за жалобами россиян на Wildberries, и мне это нравится. Не знаю, откуда у меня это извращение, но пусть будет так.

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Но сначала история из жизни.

Когда-то меня так изрядно избили стаей (одесские хулиганы конца 90-х), что я оказался в больнице. Набор травм был классический: ребра, сотрясение мозга, пара переломов, ушибы почек и всякие мелочи по телу.

Ни одна из травм не была опасной для жизни. Но я чуть не умер тогда в больнице. Как сказал врач: – Травм много, и когда они все сразу начинают давить на организм – тот может и не выдержать. Мне повезло, почки заработали, отвалялся с капельницей и пошёл дальше. Так вот. Возвращаемся в Россию.

У неё нет одной критической проблемы. Их куча.

Неспособность компаний, занимающихся жилищным строительством, возвращать кредиты банкам не является смертельной для РФ.

Неспособность поддержать горнодобывающую промышленность (уголь и ещё ряд природных ископаемых).

Главные истории дня

Неспособность восстановить провальный логистический комплекс страны (РЖД, автоперевозки, авиаперевозки).

Неспособность контролировать рост безнадежных кредитов в банках.

Неспособность справиться с инфляцией.

Неспособность взять под контроль топливный кризис.

Неспособность ликвидировать дефицит бюджета.

Неспособность компенсировать убытки продавцам Wildberries.

Неспособность...

Каждая из этих проблем сама по себе не является смертельной для РФ.

Но в совокупности они могут запустить падение домино, которое в какой-то момент повалит всю систему. Питуну пох*р, но россияне, которые каждый день ощущают падение доминошек на своей жизни, начинают ныть.

Потому что одно дело – накручивать себя очередной "маленькой победоносной войной, потому что мы же русские, с нами Бог", а совсем другое – довоеваться до кризиса 90-х, про*бав страну, и остаться с рушащейся экономикой во время экспедиционной операции в чужой стране, когда у вас экспедиционная группировка численностью около 700 тыс. человек, которая в эти сложные времена выжирает *бейшие ресурсы.

Так что сейчас происходят гигантские изменения. Россияне от "Мы русские оккупанты" переходят к стадии "Нас*ите, но не бейте". Этот сдвиг – это работа Украины сроком в 12 лет. Не игнорируйте это, это большое событие.

"Надо давить, давить, давить, и они должны рассыпаться" (с) Павел Петриченко.

Надо ещё жать, но они уже начали сыпаться. Скрестим пальцы, чтобы доминошки упали как можно быстрее.