Глава Siemens Роланд Буш в колонке для Financial Times: технологическое размежевание США и Китая разделяет планету на два основных блока и меняет мировую экономику.

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Привожу его основные мысли:

• Обе стороны стремятся контролировать критические технологии, данные, полупроводники, искусственный интеллект и производственные цепочки, используя экспортные ограничения, требования по локализации информации и собственные стандарты кибербезопасности.

• В результате цифровая инфраструктура все чаще становится инструментом геополитического давления, а компаниям приходится выбирать, в какой технологической экосистеме работать и от каких поставщиков зависеть.

• Если эта тенденция продолжится, цифровые границы могут превратиться в новый железный занавес, который будет замедлять технологический прогресс, торговлю и обмен идеями.

• Эта угроза касается не только интернет-сервисов, но и промышленности – современное производство все сильнее зависит от программного обеспечения, данных и искусственного интеллекта, позволяющих предприятиям обмениваться информацией и переносить готовые решения с одного рынка на другой.

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• Это особенно опасно на фоне перехода к более региональной глобализации, когда производство переносится ближе к потребителям, но продолжает зависеть от международных цифровых связей.

• На этом фоне Европа может занять роль связующего звена между конкурирующими технологическими экосистемами, сделав ставку на совместимость систем, общие стандарты и международные цифровые партнерства.

• Однако для этого ЕС недостаточно оставаться прежде всего мировым регулятором технологий – Европа должна создавать условия для их разработки, расширять единый рынок цифровых продуктов и услуг и добиваться того, чтобы различные промышленные и информационные системы могли взаимодействовать между собой.

• Европе необходимо развивать собственные промышленные платформы, искусственный интеллект и стандарты, иначе европейский рынок рискует оказаться зависимым от решений США и Китая, а его правила будут восприниматься как еще один барьер для этих двух центров силы.