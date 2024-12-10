Усик упадет? Букмекеры оценили вероятность нокдауна украинца в реванше с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) продолжает оставаться фаворитом реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Боксеры вновь подерутся после того, как 18 мая украинец победил британского соперника, отправив его в нокдаун в девятом раунде.

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Менее чем за две недели до противостояния букмекеры высчитали возможность того, что Цыганский король сможет ответить нашему соотечественнику тем же в повторном противостоянии. Аналитики GGBet оценили вероятность нокдауна Усика коэффициентом 2,73. А показатели на то, что Александр не упадет, достигают уровня 1,42.

Кроме того, эксперты предлагают котировку 8,50 на камбэк украинца – если он побывает в нокдауне, но возьмет итоговую победу.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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