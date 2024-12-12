Почему туристы выбирают Славское для лыжного старта

Горнолыжный курорт в Славском пользуется не меньшим спросом, чем популярный Буковель. Славское славится своим большим диапазоном цен, позволяющим каждому найти свое. Жилье от частных усадеб до курортов, гастрономическая сцена от магазинов до изысканных ресторанов и, наконец, более 20 горнолыжных трасс, которые могут удовлетворить как начинающего, так и профессионала. Единственную причину, которая может помешать вашему выбору узнаете в конце.

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Чем заняться на горнолыжном курорте Славское

Располагаясь в окружении Карпатских живописных хребтов, Славское обеспечит вам катание на лыжах и сноуборде, даже если до этого вы думали "это не мое". Прокат снаряжения + горнолыжные школы и в следующем году вы захотите покорить новую высоту. В крайнем случае, "экскурсии" на кресельных дорогах – это отдельный вид удовольствия.

Вершины, которые можно покорить:

Гора Высокий Верх (1243 м) – 3 бугельных подъемника и канатно-кресельная дорога в 2 800 м;

Гора Тростян (1235 м) – 6 подъемников и канатнокресельная дорога в 2 750 м;

Гора Менчул (1072 м) – 2 бугельных подъемника;

Гора Погар (8857 м) – 2 бугельные и 1 кресельный подъемник;

Гора Кремень – 2 бугельных подъемника;

Гора Политехник – 2 бугельных подъемника.

Тюбинг – отдельный вид удовольствия для детей и взрослых. Для тех, кто любит чувствовать землю большей частью тела. Тюбинг трассы разной высоты и уровня "выброса адреналина". На горе Погар вы также найдете 2 бейби лифта, обслуживающих тюбинг трассы.

Вы не найдете единого ски-пасса для подъемников в Славском, поэтому лучше перед путешествием стоит поинтересоваться трассами, чтобы купить абонемент на несколько подъемников сразу. Цена будет в диапазоне от 100 до 1000 грн в зависимости от ваших приоритетов и потребностей.

Треккинг – для тех, кто любит активный отдых. Проложенные зимние трассы для трекинга позволят вам налюбоваться видами вволю. Интересные повороты и смотровые площадки, пикник у костра посреди снега. Это может быть действительно удивительно.

Что посмотреть в Славском

Кроме лыжных трасс и живописных пейзажей Славское может похвастаться историческими и природными достопримечательностями:

Церковь Святого Духа – более 225 лет истории;

Крыивка в поселке Волосянка – история УПА;

Писаная Криница – пещера и родник, расположенные на горе Большой Верх.

Дополнительные впечатления в Славском

Уехать из Славского с сувениром, сделанным собственноручно, можно в "Мастерской Гончарства". Здесь вы сможете узнать тонкости гончарного дела, историю самых известных гончаров Славского и испытать свои силы и фантазию. Ваше изделие останется с вами, сможете сделать несколько презентов своими руками.

Рыбалка. В Славском расположено несколько форелевых хозяйств. У вас есть шанс попробовать свои силы в зимней рыбалке и пожарить свой улов на ужин.

Где поесть в Славском

Славское ориентировано на широкий диапазон туристов, поэтому пиццерии, заведения быстрого питания, суши или рестораны будут зависеть только от вашего бюджета. Если вы хотите настоящей закарпатской кухни, ищите традиционные названия на вывесках: "Забава", "Жемчужина Карпат", "Славчанка", "Смеричка". Настоящие закарпатские наливки и настойки можно отведать в кафе-баре "Бюргер-Тростян", а чтобы накормить детей тем, что они любят больше всего, направляйтесь в пиццерию "Esposito's".

В Славском вы найдете магазины для самостоятельного питания. Сеть магазинов Перчатка и Гостиный двор предоставляют широкий ассортимент и дополнительные услуги в виде экспресс кофе.

Жилье в Славском

Даже сейчас, в разгар сезона Booking показывает свободные варианты от 1000 грн. Что касается частного сектора, его цена может начинаться от 500 грн, в зависимости от уровня комфорта. В диапазоне от 2000 до 10000 находятся роскошные варианты с дополнительными развлечениями и услугами на своей территории. Бассейн, спа, дополнительное питание, близкое расположение к подъемникам – все варианты есть в Славском. Начните поиск и бронирование заранее, чтобы получить лучший вариант в своем бюджетном диапазоне.

Как добраться до Славского

Если отправляетесь из Киева, советуем рассмотреть "Лыжный экспресс", который начинает курсировать с 19 декабря. Сев рано на поезд (в 6:19), уже в обед (14:03) будете в Славском. Стоимость билета составляет от 471 грн. (2 класс) до 902 грн. (1 класс).

У Львова много вариантов сообщений со Славским: поезда, электрички и автобусы. Часто добраться до Славского с пересадкой во Львове гораздо реальнее. Билет на автобус обойдется в районе 400 грн.

Ваша дорога личным авто может занять до 3 часов по трассам E471/М06 и E471/Е50/М06.

В Славском много плюсов, по сравнению с другими горнолыжными курортами в Украине, поэтому единственной причиной, которая может помешать вашему выбору, будет большое количество туристов в "горячий сезон".

Славское может стать вашей ежегодной целью, потому что попробовать все впечатления за один отпуск просто невозможно. Читайте также лучшие впечатления от Верховины и интересный маршрут от Каменец-Подольского.