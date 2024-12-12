Занимался модернизацией ракет X-59: в Москве был застрелен заместитель генконструктора КБ 'Марс'. Фото и видео

В Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского. Военный преступник умер в результате огнестрельного ранения.

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Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в ГУР Минобороны Украины.

По предаварительным данным, Шатский был застрелен в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69. Также он разрабатывал новые БПЛА для российской оккупационной армии.

Кроме того, Шатский занимался разработкой и прогнозированием надёжности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.

На базе конструкторского бюро "Марс" россияне занимаются модернизацией и изготовлением систем управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ "Радуга" в рамках государственного оборонного заказа.

Напомним, в Московской области в ночь на 27 сентября справедливое возмездие достигло российского полковника, военного преступника Алексея Владимировича Коломейцева. Руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации МО РФ был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Москве возле одного из жилых комплексов взорвался автомобиль. Владельца авто госпитализировали с травматической ампутацией ног, у его спутницы – серьезные травмы лица. Позже стало известно, что вследствие взрыва пострадал Андрей Торгашов, офицер штаб-квартиры ГРУ.

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